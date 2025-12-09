R o m a , 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - C o n l a p i a n t u m a z i o n e d i 3 0 0 n u o v i a l b e r i n e l l a R i s e r v a N a t u r a l e d i N a z z a n o T e v e r e F a r f a , N e s t l é P r o f e s s i o n a l , a t t r a v e r s o i l b r a n d N e s c a f é , c h i u d e i l p r o g e t t o t r i e n n a l e P i a n t i A m o i l F u t u r o , a v v i a t o n e l 2 0 2 3 p e r p r o m u o v e r e u n m o d e l l o p i ù r e s p o n s a b i l e d i u t i l i z z o d e l l e a t t r e z z a t u r e e d i g e s t i o n e d e l l e r i s o r s e n e l c a n a l e f u o r i c a s a . L ’ i n i z i a t i v a n a s c e v a c o n l ’ o b i e t t i v o d i p i a n t a r e 5 0 0 a l b e r i i n c i n q u e a n n i : u n t r a g u a r d o c h e è s t a t o n o n s o l o r a g g i u n t o , m a a n c h e s u p e r a t o , c o n 6 0 0 a l b e r i m e s s i a d i m o r a i n s o l i t r e a n n i , g r a z i e a l l a c o l l a b o r a z i o n e c o n l e s t r u t t u r e a l b e r g h i e r e p a r t n e r c h e h a n n o s c e l t o d i r i m e t t e r e i n u s o m a c c h i n e d a c a f f è r e v i s i o n a t e i n l u o g o d i n u o v e i n s t a l l a z i o n i . N e l c o r s o d e l p r o g e t t o , P i a n t i A m o i l F u t u r o h a p o r t a t o v a l o r e i n c o n t e s t i i t a l i a n i m o l t o d i v e r s i t r a l o r o : a M i l a n o ( 2 0 2 3 ) , 1 0 0 a l b e r i n e l l ’ a r e a B a l o s s a d e l P a r c o N o r d , i n u n a z o n a m e t r o p o l i t a n a a d a l t a f r u i z i o n e ; a F e r r a r a ( 2 0 2 4 ) , 2 0 0 a l b e r i l u n g o l a N u o v a D a r s e n a e i n a l c u n e a r e e v e r d i c i t t a d i n e , g r a z i e a l c o i n v o l g i m e n t o d e i p a r t n e r d e l l ’ o s p i t a l i t à ; a N a z z a n o T e v e r e F a r f a ( 2 0 2 5 ) , 3 0 0 a l b e r i t r a l e c c i , p i o p p i b i a n c h i e s a l i c i , p e r c o n t r i b u i r e a l r e c u p e r o d e l l e a r e e c o l p i t e d a l l a t e m p e s t a d e l 2 0 2 5 , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l a R i s e r v a e c o n F e d e r p a r c h i . U n p e r c o r s o c h e h a c o i n v o l t o t e r r i t o r i u r b a n i , p e r i u r b a n i e n a t u r a l i , v a l o r i z z a n d o e s i g e n z e e c a r a t t e r i s t i c h e l o c a l i d i f f e r e n t i e l a v o r a n d o a f i a n c o d e l l e a m m i n i s t r a z i o n i p u b b l i c h e e d e l l e r e a l t à d e l t e r r i t o r i o . “ C o n P i a n t i A m o i l F u t u r o a b b i a m o v o l u t o t r a s f o r m a r e u n g e s t o t e c n i c o , l a r e v i s i o n e d e l l e m a c c h i n e d e l c a f f è , i n u n c o n t r i b u t o c o n c r e t o a i t e r r i t o r i - d i c h i a r a P a o l o P i s a n o , M a r k e t i n g M a n a g e r N e s t l é P r o f e s s i o n a l B e v a n d e - L a f i l i e r a d e l c a f f è c i i m p e g n a o g n i g i o r n o , d a i P a e s i d ’ o r i g i n e a i l u o g h i d e l c o n s u m o . Q u e s t o p r o g e t t o r i f l e t t e i p r i n c i p i d e l N e s c a f é P l a n 2 0 3 0 : a t t e n z i o n e a l l a r i g e n e r a z i o n e , s u p p o r t o a i c o l t i v a t o r i , r i d u z i o n e d e l l ’ i m p a t t o l u n g o t u t t a l a c a t e n a d e l v a l o r e . C h i u d e r e c o n 6 0 0 a l b e r i s i g n i f i c a a v e r c o s t r u i t o i n s i e m e a i p a r t n e r u n p e r c o r s o i m p o r t a n t e , c h e l a s c i a u n s e g n o p o s i t i v o ” . “ L a c o l l a b o r a z i o n e c o n l e i m p r e s e è e s s e n z i a l e p e r r a f f o r z a r e l a c a p a c i t à d e l l e a r e e p r o t e t t e d i r e a g i r e a i c a m b i a m e n t i c l i m a t i c i - a f f e r m a L u c a S a n t i n i , p r e s i d e n t e d i F e d e r p a r c h i - L ’ i n t e r v e n t o n e l l a R i s e r v a d i N a z z a n o T e v e r e F a r f a è u n c o n t r i b u t o p r e z i o s o a l r e c u p e r o d e l l e a r e e d a n n e g g i a t e d a l l a t e m p e s t a d e l 2 0 2 5 e u n e s e m p i o d i r e s p o n s a b i l i t à c o n d i v i s a ” .