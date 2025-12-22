R o m a , 2 2 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I l m e s s a g g i o d i s p e r a n z a c h e m a n d i a m o è q u e l l o d i r i u s c i r e , t r a m i t e i f i n a n z i a m e n t i d a t i d a l l e d o n a z i o n i , a f i n a n z i a r e l a r i c e r c a p e r t r o v a r e a l p i ù p r e s t o u n a c u r a d e f i n i t i v a a q u e s t a m a l a t t i a . S o l o c o n l a r i c e r c a r i u s c i r e m o a c a m b i a r e i l p e r c o r s o d i q u e s t a d r a m m a t i c a m a l a t t i a " . C o s ì F u l v i a M a s s i m e l l i , p r e s i d e n t e n a z i o n a l e d e l l ’ A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a s c l e r o s i l a t e r a l e a m i o t r o f i c a ( A i s l a ) , i n t e r v e n e n d o a M i l a n o a l C h r i s t m a s p a r t y d e l l ’ a s s o c i a z i o n e , d u r a n t e i l q u a l e s o n o s t a t i a n n u n c i a t i i r i s u l t a t i d e l l a c a m p a g n a N a t a l e s o l i d a l e 2 0 2 5 . I n i z i a t a i l 2 0 n o v e m b r e a R o m a c o n ' L a p r o m e s s a p e r l a r i c e r c a ' e c u l m i n a t a n e l c a p o l u o g o l o m b a r d o , l a c a m p a g n a è s t a t a r e s a p o s s i b i l e a n c h e g r a z i e a l c o n t r i b u t o d i p a r t n e r s t o r i c i c o m e C a f f a r e l , G a l b u s e r a e L i n d t . I f o n d i s o s t e r r a n n o p r o g e t t i i n n o v a t i v i d e l C e n t r o c l i n i c o N e M o . P e r l ’ o c c a s i o n e , A i s l a h a o r g a n i z z a t o u n e v e n t o c h e u n i s c e t e c n o l o g i a , c u c i n a d ’ a u t o r e e i m p e g n o s o c i a l e . " C i r i t r o v i a m o d o p o u n p e r c o r s o , è l a d i m o s t r a z i o n e d e l l a g r a n d e r e s p o n s a b i l i t à c h e a b b i a m o n e l m a n t e n e r e u n a p r o m e s s a . C o n n o i c i s o n o i c l i n i c i , i r i c e r c a t o r i , i v o l o n t a r i , m a a n c h e t a n t i d o n a t o r i c h e i n q u e s t i m e s i c i h a n n o a i u t a t o e s o s t e n u t o - c o n c l u d e M a s s i m e l l i - a n c h e c o n d e i p i c c o l i s s i m i c o n t r i b u t i . S o n o m o l t o i m p o r t a n t i p e r c h é a n o i s e r v o n o p e r f i n a n z i a r e e p e r r e a l i z z a r e d e i p r o g e t t i c o n c r e t i " .