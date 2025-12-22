R o m a , 2 2 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " E s s e r e u n a c o m u n i t à c o e s a è u n e l e m e n t o s i c u r a m e n t e f o n d a m e n t a l e p e r l a r i c e r c a c l i n i c a . P o t e r c o n t a r e s u u n a c o m u n i t à u n i t a v u o l d i r e p o t e r r a c c o g l i e r e f o n d i a s u p p o r t o d e l l a r i c e r c a e v e l o c i z z a r e i t e m p i d i r i s p o s t a p e r i n o s t r i p a z i e n t i c o n S l a " . S o n o l e p a r o l e d i F e d e r i c a C e r r i , r e s p o n s a b i l e d e l l ’ a r e a S l a d e l C e n t r o c l i n i c o N e M o a M i l a n o a l C h r i s t m a s p a r t y d i A i s l a , d u r a n t e i l q u a l e s o n o s t a t i a n n u n c i a t i i r i s u l t a t i d e l l a c a m p a g n a N a t a l e s o l i d a l e 2 0 2 5 d e l l ’ a s s o c i a z i o n e , r e a l i z z a t a c o n i l c o n t r i b u t o d i p a r t n e r s t o r i c i c o m e G a l b u s e r a , C a f f a r e l e L i n d t . I n i z i a t a i l 2 0 n o v e m b r e a R o m a c o n ' L a p r o m e s s a p e r l a r i c e r c a ' , e c u l m i n a t a n e l c a p o l u o g o l o m b a r d o , l a c a m p a g n a h a r a c c o l t o 4 8 0 m i l a e u r o , c h e s o s t e r r a n n o p r o g e t t i i n n o v a t i v i d e l C e n t r o c l i n i c o N e M o . " L a S c l e r o s i l a t e r a l e a m i o t r o f i c a è u n a m a l a t t i a e s t r e m a m e n t e e t e r o g e n e a e c o m e t a l e h a b i s o g n o d i m a g g i o r c o m p r e n s i o n e p e r p o t e r d e f i n i r e d e i p r o t o c o l l i t e r a p e u t i c i e d i a s s i s t e n z a c h e s i a n o i l p i ù p e r s o n a l i z z a t i p o s s i b i l e - a g g i u n g e l ’ e s p e r t a - I n o l t r e c ' è u n s i g n i f i c a t o m e n o t a n g i b i l e , m a n o n m e n o i m p o r t a n t e : a v e r e u n a c o m u n i t à a s u p p o r t o s i g n i f i c a c h e o g n i p a s s o a v a n t i f a t t o d a l l a r i c e r c a è e s p r e s s i o n e d i u n a s i n e r g i a d i f o r z e , d e l l a c o l l a b o r a z i o n e d i c l i n i c i , r i c e r c a t o r i , a s s o c i a z i o n i , p a z i e n t i , f a m i g l i e d e i n o s t r i p a z i e n t i e p a z i e n t i a f f e t t i d a l l a S l a " .