( A d n k r o n o s ) - " O r a è t u t t o d i v e r s o " . J a n n i k S i n n e r r i s p o n d e a l l e d o m a n d e s u l l a d e c i s i o n e d i t o r n a r e a l a v o r a r e c o n U m b e r t o F e r r a r a , i l p r e p a r a t o r e a t l e t i c o d a c u i s i e r a s e p a r a t o d o p o i l c a s o c l o s t e b o l . S i n n e r a v e v a i n t e r r o t t o i l r a p p o r t o c o n F e r r a r a , d o p o l a v i c e n d a l e g a t a a d u e c o n t r o l l i p o s i t i v i p e r l a c o n t a m i n a z i o n e p r o v o c a t a d a u n f a r m a c o f o r n i t o d a F e r r a r a a G i a c o m o N a l d i , a l l ' e p o c a f i s i o t e r a p i s t a d i S i n n e r . " P r i m a e r a u n a s i t u a z i o n e d i v e r s a , o r a è t u t t o d i f f e r e n t e " , d i c e S i n n e r a l g i o r n a l i s t a e p o d c a s t e r B e n R o t h e n b e r g a C i n c i n n a t i , d o v e l ' a z z u r r o è a p p r o d a t o i n s e m i f i n a l e . P r i m a d e l t o r n e o d i W i m b l e d o n , c i r c a u n m e s e e m e z z o f a , S i n n e r h a c h i u s o l a c o l l a b o r a z i o n e c o n i l p r e p a r a t o r e M a r c o P a n i c h i e d o p o i l t r i o n f o a L o n d r a h a r i c o s t i t u i t o i l s o d a l i z i o c o n F e r r a r a . " H o s e n t i t o c h e , i n q u e s t o m o m e n t o , a v e v o b i s o g n o d i q u a l c u n o c h e c o n o s c e s s e m e g l i o i l m i o c o r p o " , s p i e g a S i n n e r . . " C o n U m b e r t o a b b i a m o l a v o r a t o i n s i e m e p e r c i r c a d u e a n n i p r i m a d i s e p a r a r c i . I l s u o l a v o r o m i h a p o r t a t o m o l t i r i s u l t a t i . A b b i a m o l a v o r a t o i n o g n i a m b i t o d e l m i o c o r p o : s u l l a m o b i l i t à , s u l l a s t a b i l i t à e a n c h e s u l l a r e s i s t e n z a , è m i g l i o r a t a " . I l d i v o r z i o d a P a n i c h i è s t a t o p e r c e r t i v e r s i m o s t r u o s o . " A n c h e c o n l u i m i s o n o t r o v a t o b e n e , m a f o r s e n o n e r a l a s c e l t a p i ù a d a t t a . A l l a f i n e , h o s e m p r e a v u t o b u o n e s e n s a z i o n i c o n U m b e r t o " .