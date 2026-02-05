R o m a , 5 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " D a q u a n d o c ’ è i l g o v e r n o M e l o n i , c o n q u e s t o d e c r e t o s i c u r e z z a s o n o s t a t i i n t r o d o t t i o l t r e 5 0 n u o v i r e a t i e p i ù d i 5 7 a g g r a v a n t i , p e r u n t o t a l e c h e s f i o r a i 5 0 0 a n n i d i c a r c e r e . U n a d e r i v a r e p r e s s i v a s e n z a p r e c e d e n t i c h e n o n h a p r o d o t t o a l c u n r i s u l t a t o c o n c r e t o " . C o s ì A n g e l o B o n e l l i , d e p u t a t o d i A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a e c o - p o r t a v o c e d i E u r o p a V e r d e . " I r e a t i , i n f a t t i , n o n o s t a n t e i d e c r e t i s i c u r e z z a , s o n o a u m e n t a t i : c r e s c o n o r a p i n e , f u r t i n e l l e a b i t a z i o n i e t e n s i o n i s o c i a l i . Q u e s t o p r o v v e d i m e n t o è u n d e c r e t o f u m o g e n o c h e s e r v e s o l o a n a s c o n d e r e a g l i i t a l i a n i l a r e a l t à : s u l l a s i c u r e z z a i l g o v e r n o M e l o n i h a c l a m o r o s a m e n t e f a l l i t o , m e n t r e l a m i c r o c r i m i n a l i t à c o n t i n u a a d a u m e n t a r e . I o s o n o p e r v i e t a r e i l p o s s e s s o d i t u t t e l e a r m i n o n s o l o i c o l t e l l i " . " I l g o v e r n o n o n f a c i ò c h e s a r e b b e d a v v e r o n e c e s s a r i o : a u m e n t a r e g l i o r g a n i c i e i p r e s ì d i d e l l e f o r z e d i p o l i z i a , g a r a n t i r e u n r e a l e r i c o n o s c i m e n t o e c o n o m i c o a c h i l a v o r a o g n i g i o r n o p e r l a s i c u r e z z a d e i c i t t a d i n i , p o t e n z i a r e g l i s t r u m e n t i i n v e s t i g a t i v i p e r c o n t r a s t a r e l a m i c r o c r i m i n a l i t à e q u e l l a o r g a n i z z a t a . N o n c ’ è n e s s u n i n v e s t i m e n t o s u l l e i n f r a s t r u t t u r e s o c i a l i , e d u c a t i v e , s p o r t i v e e c u l t u r a l i d e l l e p e r i f e r i e , c h e v e n g o n o l a s c i a t e n e l l a p o v e r t à e n e l l o s b a n d o , a l i m e n t a n d o d i s a g i o e i n s i c u r e z z a . I l f e r m o p r e v e n t i v o b a s a t o s u l c o s i d d e t t o ' l e g i t t i m o s o s p e t t o ' , s o p r a t t u t t o i n r e l a z i o n e a l l e m a n i f e s t a z i o n i , c i r i p o r t a i n d i e t r o a l l a s t a g i o n e d e g l i a n n i d i p i o m b o e r a p p r e s e n t a u n g r a v e v u l n u s a l d i r i t t o c o s t i t u z i o n a l e d i m a n i f e s t a r e " . B o n e l l i c o n c l u d e : " A q u e l p u n t o s a r e m m o t u t t i s o s p e t t i , a n c h e s o l o p e r a v e r p o r t a t o u n a b a n d i e r a d e l l a P a l e s t i n a " .