CIVITAVECCHIA – Bare accatastate, famiglie costrette ad attendere giorni – in alcuni casi settimane – prima di poter dare sepoltura ai propri cari. È la fotografia dolorosa che arriva dai due cimiteri cittadini, dove la carenza di spazi ma soprattutto di personale ha prodotto una situazione che purtroppo, ciclicamente, sembra ripetersi: 28 le salme che risultano attualmente in attesa di tumulazione, 19 al cimitero nuovo e 9 in quello monumentale A denunciare la situazione è l’imprenditore Mario Benedetti, che sui social ha diffuso video e testimonianze raccolte direttamente da cittadini. Benedetti parla senza mezzi termini di “vergogna” e chiama in causa l’amministrazione comunale, chiedendo interventi immediati e risorse adeguate. Dalle informazioni raccolte, alla base del blocco ci sarebbe una grave carenza di personale: pochi gli operai di Csp incaricati di gestire un servizio essenziale, evidentemente insufficiente a far fronte alle necessità della città. Ci vorrà almeno un mese e mezzo per procedere a tutte le tumulazioni. Una criticità che non può più essere ignorata. Il Comune è chiamato a dare risposte concrete per poter garantire una sepoltura dignitosa e alleviare le sofferenze delle famiglie.

