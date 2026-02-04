Sanremo si prepara a vivere i giorni più intensi dell’anno, quando la musica diventa protagonista assoluta non solo sul palco dell’Ariston ma anche nei luoghi che animano la città durante la settimana del Festival. In questo contesto si inserisce Sanremo The Club, spazio centrale della nightlife sanremese, che accoglierà Valerie DJ, dj originaria di Civitavecchia, come ospite di una delle serate in programma.

Durante la settimana del Festival, Sanremo The Club diventa un punto di ritrovo per pubblico, operatori del settore e appassionati di musica, contribuendo a prolungare l’atmosfera delle serate sanremesi anche oltre gli eventi ufficiali. Il locale si distingue per una programmazione attenta e per la capacità di intercettare il fermento artistico che caratterizza la città in quei giorni.

In questo scenario, Valerie DJ porterà in consolle la propria selezione musicale, frutto di un percorso costruito con impegno e continuità. I suoi set sono pensati per creare atmosfera e coinvolgimento, adattandosi a un pubblico eterogeneo e a un contesto particolarmente dinamico come quello sanremese.

Partita da Civitavecchia, Valerie DJ approda a Sanremo in un momento simbolico per la musica italiana. La sua presenza a Sanremo The Club rappresenta un passaggio significativo all’interno di una settimana che ogni anno catalizza l’attenzione nazionale.

Una serata che si inserisce pienamente nel clima del Festival, confermando Sanremo The Club come uno degli spazi che contribuiscono a rendere Sanremo viva e musicale anche dopo il calare del sipario.

