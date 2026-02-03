SANTA MARINELLA – L'assetto politico di Santa Marinella vive ore di forte fermento. Con il ritiro delle dimissioni dalla carica di Sindaco di Allumiere, la candidatura di Luigi Landi alla poltrona di Primo cittadino di Santa Marinella è ormai definitivamente sfumata, rimescolando completamente le carte sul tavolo del centrodestra e delle liste civiche ad esso collegate.

Nonostante il suo nome fosse circolato con insistenza nel centro destra, il sindaco Landi ha messo davanti l'amore per Allumiere, come lui stesso ha dichiarato.

A dirla tutta, l'accordo nel centro destra sembra non abbia retto sulla sua figura. Il nodo principale è stata la difficoltà nel trovare una quadra definitiva tra i simboli di partito (Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia) e le forti spinte civiche del territorio. Come spesso accade nelle dinamiche locali, dinamiche di coalizione più ampie hanno rallentato il processo di investitura ufficiale, portando Landi a valutare l'assenza delle condizioni necessarie per una corsa vincente e unitaria.

Con l'uscita di scena di Luigi Landi, torna la nebbia nel limbo politico del centro destra di Santa Marinella. I partiti tradizionali devono ora accelerare per non lasciare troppo spazio alla maggioranza uscente. In lizza ci sono i nomi di Domenico Fiorelli e quello di Antonio Giammusso, ma anche quello di Mariarosaria Rossi e Damiano Gasparri.

La politica santamarinellese si conferma un terreno complesso, dove le alleanze sono fragili e il peso delle singole personalità spesso sovrasta quello delle bandiere di partito. Il "gran rifiuto" o il tramonto della pista Landi segna l'inizio di una nuova fase di trattative frenetiche.

Intanto nel centro sinistra tramonta l'ipotesi di una candidatura di Tidei a sindaco di Allumiere, almeno per ora.

Si preparano documenti programmatici e si fa il punto sul nome che guiderà la coalizione alle prossime elezioni.

I nomi che girano sono quelli di profili con una forte impronta civica, alcuni capaci di parlare ad un elettorato trasversale.

Santa Marinella ha una tradizione di liste civiche molto attive. E queste formazioni potrebbero decidere di correre in solitaria o di imporre un proprio nome ai tavoli di consultazione.