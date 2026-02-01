SANTA MARINELLA – I carabinieri di Santa Marinella cercano una nuova sede per gli uffici della caserma.

La Prefettura di Roma ha infatti avviato una ricerca di immobili in locazione, aprendo ufficialmente una procedura per raccogliere offerte da privati interessati a proporre strutture compatibili con le esigenze dell’Arma.

L’avviso, pubblicato dalla Prefettura e disponibile anche sul sito istituzionale del Comune di Santa Marinella, fa seguito alla necessità di individuare spazi che rispettino gli standard tecnici, urbanistici e di sicurezza previsti per gli uffici aperti al pubblico.

Nel 2022 il Comune aveva previsto la realizzazione di una struttura sui terreni che confinano con via delle Colonie, nei pressi della Scuola Media Carducci, di proprietà dell’Arsial. Poi nel 2023 venne pubblicato un avviso per la manifestazione di interesse per acquisire un terreno per la realizzazione di due nuove caserme per l’Arma dei Carabinieri e per il Comando Carabinieri per la Tutela Forestale.

A tal fine tra Comune, Agenzia del Demanio e Ministero della Difesa era stato siglato un accordo per la realizzazione di un grande polo di sicurezza. Seguirono annunci e proclami.Tante idee.e progetti che però non hanno trovato seguito e a distanza di quasi quattro anni la Prefettura è ora alla ricerca di un grande stabile in affitto che possa ospitare uffici, alloggi per i militari e magazzini. Si tratta di una fase delicata, che richiede trasparenza e accuratezza nella verifica dei requisiti che la nuova sede dovrà rispettare. La scelta dell’immobile terrà conto sia delle esigenze operative dei Carabinieri sia della disponibilità finanziaria messa a disposizione dal Ministero dell’Interno.