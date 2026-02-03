ALLUMIERE - Lunghe ore di riflessione, riunione fiume a palazzo, attesa snervante tra chi è rimasto fuori ad attendere il verdetto. Alla fine l’uomo di collina è ancora al suo posto. Luigi Landi ritira le dimissioni allo scadere dei termini: continuerà ad amministrare il Comune di Allumiere con una maggioranza ritrovata.

Il Sindaco ha chiarito quello che all’inizio sembrava avvolto dal mistero, anche per via delle imminenti elezioni nell’appetibile comune di Santa Marinella: «Ha prevalso l’amore per Allumiere e per la sua gente – ha dichiarato Landi – in questi venti giorni, ma soprattutto nelle ultime ore, ho sentito tanto affetto intorno a me da parte della comunità. Non potevo agire diversamente».

Allarme rientrato, quindi, con un comune da amministrare dopo i nodi di maggioranza che, almeno in questa fase, sembrerebbero sciolti. «Vado avanti con la mia squadra, determinati e più coesi di prima».

