SANTA MARINELLA – Domenica tragica per un pensionato di 77 anni che è rimasto vittima di un incidente mortale mentre stava lavorando per riparare il suo camion. L’uomo, residente a Santa Marinella, aveva deciso di procedere ad un intervento meccanico sul mezzo che solitamente utilizzava per trasportare materiale ad uso privato. Nella mattinata, aveva portato il camion in un capannone di un suo amico nei pressi di Santa Severa, sistemando il mezzo in modo obbliquo per poter andare sotto il vano motore ed effettuare l’intervento. Per fare questa operazione, ha collocato la ruota interiore sopra un cordolo alto circa quaranta centimetri. Il muretto, proteso verso il basso, ha di fatto favorito lo spostamento dell’autocarro in avanti, molto probabilmente perché il freno a mano non era inserito, schiacciando il pensionato che non ha avuto modo di spostarsi. Ad accorgersi della tragedia, è stato il suo amico che, verso le 15, è andato a verificare nel capannone a che punto stavano i lavori, trovando il pensionato privo di vita sotto il camion. E’ stato lui stesso ad avvertire i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e un’ambulanza della Misericordia, che si sono portati immediatamente nella zona. I sanitari, hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare. Sul posto è intervenuto anche il magistrato di turno, che ha disposto l’autopsia sull’uomo mentre il capannone è stato posto sotto sequestro. La salma è stata trasportata all’istituto di medicina legale del Verano dove, tra qualche giorno, sarà oggetto dell’esame autoptico per stabilire le cause del decesso. N.G. era molto conosciuto in città, oltre ad essere stato un dipendente comunale, spesso aiutava i suoi amici in lavoretti di metallo, sistemazione di condutture idrauliche e trasporto di materiale per uso privato. Per questo aveva molti amici, perché era sempre disponibile per tutti. Nella giornata di ieri c’è stato un continuo viavai di persone nell’abitazione in zona Alibrandi.