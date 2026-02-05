Social
giovedì, 5.02.2026
Cronaca
NEWS & COFFEE rassegna stampa Giovedì 5 Febbraio 2026
SANTA MARINELLA

SS1 Aurelia a rischi incidenti

Automobilisti esasperati chiedono interventi urgenti
L’iniziativa

Tarquinia: in arrivo vespisti da tutta Europa

La cittadina tirrenica punto di sosta ufficiale dei Vespa World Days in programma a giugno
Il fatto

Ruba in un appartamento, preso subito dopo

Nei guai un operaio di 45 anni fermato in flagrante a Fabrica di Roma, la refurtiva restituita ai proprietari
Il fatto

Crolla parte del tetto del duomo di Capranica

È accaduto mercoledì sera, chiusa la zona interessata dal cedimento. Previsto per oggi un nuovo sopralluogo
Il fatto

Viterbo: trovato morto in cella uno dei due turchi arrestati a Santa Rosa

Il 3 settembre Abdullah Atik e l’amico erano stati trovati in possesso di armi in un b&b del capoluogo
paura in collina

Crolla parte della balaustra alla Rocca, area interdetta – Fotogallery

Preoccupazione e polemiche in paese
redazione web
SORIANO NEL CIMINO

Frana sulla provinciale Sanguetta

Lunedì prossimo i lavori per la messa in sicurezza
piazza regina margherita

Mattinata di monitoraggi per gli alberi del mercato

In corso le analisi per la terza perizia disposta dalla Soprintendenza
Daria Geggi
L’idea dell’associazione Libera e degli altri volontari

«Intitoliamo la Cittadella della Solidarietà a una vittima della mafia della regione»

