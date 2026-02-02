CIVITAVECCHIA – Momenti di tensione nel pomeriggio di domenica in un locale del centro cittadino, dove un uomo in evidente stato di ebbrezza ha assunto un atteggiamento molesto nei confronti di clienti e personale. La situazione, rapidamente degenerata, ha spinto alcuni presenti a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

Sul posto sono giunti in pochi minuti i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Civitavecchia, che hanno tentato di riportare la calma e di far ragionare l’uomo. Ogni tentativo si è però rivelato vano a causa delle sue condizioni di forte alterazione psicofisica: l’uomo, infatti, faticava a mantenere l’equilibrio e cadeva ripetutamente a terra, esponendosi al concreto rischio di riportare ferite.

Valutata la situazione e per tutelarne l’incolumità, i militari dell’Arma hanno richiesto l’intervento di un’ambulanza del 118. Il personale sanitario ha quindi provveduto al trasporto dell’uomo, un trentino, presso l’ospedale San Paolo di Civitavecchia per gli accertamenti e le cure del caso.

L’episodio si è concluso senza ulteriori conseguenze per le persone presenti nel locale, grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri e dei soccorsi sanitari.