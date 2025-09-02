R o m a , 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " I l S e n a t o g i à i e r i h a r i p r e s o i l a v o r i c o n l a p o s s i b i l i t à d e l l e c o m m i s s i o n i d i c o n v o c a r s i . O g g i h o i n c o n t r a t o s e p a r a t a m e n t e , p e r c h é n o n e r a u n a c a p i g r u p p o u f f i c i a l e , e s p o n e n t i d e l l a m a g g i o r a n z a e i c a p o g r u p p o d e l l ’ o p p o s i z i o n e q u a s i a l c o m p l e t o , a n c h e p e r c h é n e l f r a t t e m p o m i è a r r i v a t a l a r i c h i e s t a p e r t e l e f o n o d a l l a p r e s i d e n t e C r a x i , e d a B o c c i a p o i c o n u n a l e t t e r a , d i u n a c o n v o c a z i o n e d e l l ’ A u l a p e r a f f r o n t a r e i t e m i s u i v e n t i d i g u e r r a c h e p u r t r o p p o i n s a n g u i n a n o a n c o r a i l m o n d o . L a c o s a t r o v a p i e n a c o n d i v i s o n e t r a m a g g i o r a n z a e o p p o s i z i o n e , c o n l ’ i n v i t o a l g o v e r n o a f a r c i s a p e r e c h i v e r r à i n A u l a p e r q u e s t o c o n f r o n t o ” . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e l S e n a t o , I g n a z i o L a R u s s a , a l t e r m i n e d e l l ’ i n c o n t r o c o n i r a p p r e s e n t a n t i d i m a g g i o r a n z a e o p p o s i z i o n e a p a l a z z o M a d a m a .