Roma, 2 set. (Adnkronos) - "Il Senato già ieri ha ripreso i lavori con la possibilità delle commissioni di convocarsi. Oggi ho incontrato separatamente, perché non era una capigruppo ufficiale, esponenti della maggioranza e i capogruppo dellopposizione quasi al completo, anche perché nel frattempo mi è arrivata la richiesta per telefono dalla presidente Craxi, e da Boccia poi con una lettera, di una convocazione dellAula per affrontare i temi sui venti di guerra che purtroppo insanguinano ancora il mondo. La cosa trova piena condivisone tra maggioranza e opposizione, con linvito al governo a farci sapere chi verrà in Aula per questo confronto. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, al termine dellincontro con i rappresentanti di maggioranza e opposizione a palazzo Madama.