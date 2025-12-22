R o m a , 2 2 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I n I t a l i a i l 2 0 % d e i t e e n a g e r d ’ e t à c o m p r e s a t r a i 1 5 e i 1 9 a n n i n o n p r a t i c a m a i a l c u n a f o r m a d i a t t i v i t à f i s i c a o s p o r t . U n c o m p o r t a m e n t o s c o r r e t t o c h e d i s o l i t o i n i z i a d a g i o v a n i p e r p o i p r o s e g u i r e n e l c o r s o d e g l i a n n i . I n f a t t i , r i s u l t a s e d e n t a r i o a d d i r i t t u r a o l t r e i l 2 5 % d e i g i o v a n i r e s i d e n t i n e l n o s t r o P a e s e e d è i n s o v r a p p e s o i l 1 9 % d e i b a m b i n i ( i l 9 % è a d d i r i t t u r a o b e s o ) , c o n i m a s c h i s u p e r i o r i a l l e f e m m i n e . I l 1 0 % d e i g i o v a n i f u m a e i l 2 1 % c o n s u m a a l c o l i n m o d o e c c e s s i v o . E p p u r e , s e t u t t i i c i t t a d i n i f a c e s s e r o a l m e n o 1 5 0 m i n u t i d i a t t i v i t à f i s i c a a l l a s e t t i m a n a s i p o t r e b b e r o r i s p a r m i a r e , s o l o n e l n o s t r o P a e s e , 1 , 3 m i l i a r d i l ’ a n n o s u l l a s p e s a s a n i t a r i a . P e r s o s t e n e r e l o s p o r t e p i ù i n g e n e r a l e l a " m e d i c i n a d e i s a n i " t r a i g i o v a n i d a o l t r e u n a n n o è a t t i v o ' I n F o r m a T e e n ' . È u n a c a m p a g n a n a z i o n a l e p r o m o s s a d a F o c e ( F e d e r a z i o n e d e g l i o n c o l o g i , c a r d i o l o g i e e m a t o l o g i ) i n s i e m e a l C o m i t a t o o l i m p i c o n a z i o n a l e i t a l i a n o ( C o n i ) , l a F i g c ( F e d e r a z i o n e i t a l i a n a g i u o c o c a l c i o ) e l e P o s t e i t a l i a n e . G o d e i n o l t r e d e l p a t r o c i n i o d e l M i n i s t e r o d e l l o S p o r t e d e i G i o v a n i . L ’ i n i z i a t i v a – i n f o r m a u n a n o t a - v u o l e , s o p r a t t u t t o a t t r a v e r s o a t t i v i t à o n l i n e , i n c e n t i v a r e g l i s t i l i d i v i t a s a n i f r a g l i a d o l e s c e n t i e f a v o r i r e c o s ì l a p r e v e n z i o n e d e l l e g r a v i m a l a t t i e . I r i s u l t a t i o t t e n u t i d a l p r o g e t t o s o n o p r e s e n t a t i o g g i i n u n a c o n f e r e n z a s t a m p a o n l i n e . " C a n c r o , t u m o r i d e l s a n g u e e p a t o l o g i e c a r d i o - v a s c o l a r i s o n o t u t t e m a l a t t i e l a c u i i n c i d e n z a è i n a u m e n t o - a f f e r m a i l p r o f . F r a n c e s c o C o g n e t t i , p r e s i d e n t e d i F o c e - . I l p r i n c i p a l e m o t i v o è l ’ e t à a n a g r a f i c a m e d i a s e m p r e p i ù a v a n z a t a d e l l a p o p o l a z i o n e i t a l i a n a o l t r e c h e g l i s t i l i d i v i t a s c o r r e t t i . L e p r i n c i p a l i r e g o l e d e l l a p r e v e n z i o n e p r i m a r i a s o n o n o t e m a n o n v e n g o n o s e m p r e s e g u i t e d a l l a p o p o l a z i o n e . B i s o g n a n o n f u m a r e , l i m i t a r e i l p i ù p o s s i b i l e i l c o n s u m o d i a l c o l , t e n e r e s o t t o c o n t r o l l o i l p e s o e p r a t i c a r e r e g o l a r m e n t e u n p o ’ d i a t t i v i t à f i s i c a . I n p a r t i c o l a r e , l a s e d e n t a r i e t à r i s u l t a a n c o r a s o t t o v a l u t a t a c o m e f a t t o r e d i r i s c h i o e , i n f a t t i , i d a t i n a z i o n a l i s o n o p r e o c c u p a n t i . S t r e t t a m e n t e c o l l e g a t o a l l a s c a r s a a t t i v i t à f i s i c a v i è a n c h e l ’ e c c e s s o d i p e s o , u n a l t r o f e n o m e n o p u r t r o p p o i n c r e s c i t a i n I t a l i a . S i c a l c o l a c h e t r e b a m b i n i s u d i e c i s i a n o g i à i n e c c e s s o p o n d e r a l e , p r i m a d i a v e r c o m p i u t o 1 0 a n n i . È e v i d e n t e c h e s e v o g l i a m o i n v e r t i r e t e n d e n z e n e f a s t e p e r l a s a l u t e p u b b l i c a d o b b i a m o p u n t a r e a n c h e s u l l ’ e d u c a z i o n e . C o n l a p r e v e n z i o n e p r i m a r i a , e c i o è l ’ a b b a n d o n o d i s t i l i d i v i t a s c o r r e t t i , i l 4 0 % d e i c a s i d i c a n c r o p u ò e s s e r e p r e v e n u t o . C o n l a n o s t r a c a m p a g n a n a z i o n a l e a b b i a m o r a g g i u n t o m i g l i a i a d i a d o l e s c e n t i a t t r a v e r s o s t r u m e n t i a c c a t t i v a n t i c o m e i s o c i a l m e d i a " . L a c a m p a g n a h a p r e v i s t o u n p o r t a l e w e b ( w w w . i n f o r m a t e e n . i t ) e u n p r o f i l o T i k T o k ( t i k t o k . c o m / @ i n f o r m a t e e n ) . S u q u e s t i c a n a l i s o n o v e i c o l a t i m e s s a g g i s u i c o r r e t t i s t i l i d i v i t a e i r a g a z z i h a n n o p o t u t o t r o v a r e t a n t e i n f o r m a z i o n i u t i l i e c e r t i f i c a t e . S o n o s t a t i p o i o r g a n i z z a t i w e b i n a r , a t t i v i t à s u i s o c i a l m e d i a e d e v e n t i n e l l e p i a z z e i t a l i a n e i n c u i è s t a t o d i s t r i b u i t o m a t e r i a l e i n f o r m a t i v o ( f r a c u i q u a t t r o o p u s c o l i r e a l i z z a t i p e r l a c a m p a g n a ) . H a n n o p a r t e c i p a t o i n q u a l i t à d i t e s t i m o n i a l l ’ e x p o r t i e r e e c a m p i o n e d e l m o n d o e a t t u a l e c a p o d e l e g a z i o n e d e l l a N a z i o n a l e d i c a l c i o G i a n l u i g i B u f f o n , i l g i o r n a l i s t a s p o r t i v o R a i A l e s s a n d r o A n t i n e l l i , l a c a m p i o n e s s a m o n d i a l e d i n u o t o S i m o n a Q u a d a r e l l a , l ’ a l l e n a t o r e M a s s i m i l i a n o A l l e g r i e i c a l c i a t o r i a z z u r r i A l e s s a n d r o B u o n g i o r n o , R i c c a r d o C a l a f i o r i e M a t t i a Z a c c a g n i . " H o d e c i s o c o n e n t u s i a s m o d i p a r t e c i p a r e a q u e s t a i m p o r t a n t e i n i z i a t i v a - s o t t o l i n e a G i a n l u i g i B u f f o n - . H o p a s s a t o t u t t a l a m i a v i t a s u i c a m p i d a c a l c i o , p r i m a c o m e a t l e t a e a d e s s o c o m e C a p o D e l e g a z i o n e d e l l a N a z i o n a l e . C r e d o f o r t e m e n t e n e l l o s p o r t e n e l l a s u a c a p a c i t à d i e s s e r e d a v v e r o u n p r e z i o s o a i u t o p e r i g i o v a n i p e r c h é i n s e g n a v a l o r i f o n d a m e n t a l i e u n i v e r s a l i c o m e i l r i s p e t t o , l a l e a l t à , l ’ a u t o d i s c i p l i n a e l a s o l i d a r i e t à . C o m e h a n n o r i c o r d a t o o g g i g l i e s p e r t i d i F o c e , l ’ a t t i v i t à f i s i c a f a v o r i s c e i n o l t r e u n a c r e s c i t a i n s a l u t e e i n c e n t i v a l a p r e v e n z i o n e d i t a n t e m a l a t t i e . D o b b i a m o i n s e g n a r e a t u t t i q u a n t o s i a i m p o r t a n t e i n i z i a r e f i n d a a d o l e s c e n t i a c o n d u r r e s e m p r e e s o l o s t i l i d i v i t a s a n i . E i l m o n d o d e l l o s p o r t d e v e e s s e r e i m p e g n a t o i n p r i m a l i n e a i n q u e s t a o p e r a d i s e n s i b i l i z z a z i o n e e d e d u c a z i o n e " . " S e i n I t a l i a i t u m o r i i n t e r e s s a n o p i ù d i t r e m i l i o n i d i u o m i n i e d o n n e , l e m a l a t t i e c a r d i o - c e r e b r o - v a s c o l a r i c o l p i s c o n o o l t r e 9 m i l i o n i d i p e r s o n e - s o t t o l i n e a C i r o I n d o l f i , p r e s i d e n t e d e l l a F e d e r a z i o n e i t a l i a n a d i c a r d i o l o g i a - . F o r t e r i s u l t a l ' i m p a t t o c h e h a n n o l e m a l a t t i e c a r d i o v a s c o l a r i s u l l ' i n t e r o s e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e v i s t o c h e d e t e r m i n a n o p i ù d i 3 9 0 m i l a n u o v i r i c o v e r i o s p e d a l i e r i l ' a n n o . I c o s t i c o m p l e s s i v i p e r l ’ a s s i s t e n z a s o c i o - s a n i t a r i a a m m o n t a n o a 4 2 m i l i a r d i d i e u r o . I p r i n c i p a l i f a t t o r i d i r i s c h i o s o n o c o n d i z i o n i c l i n i c h e c o m e l ’ i p e r t e n s i o n e , l ’ i p e r c o l e s t e r o l e m i a o i l d i a b e t e . S o n o p o i c o r r e s p o n s a b i l i i l f u m o d i s i g a r e t t a , l ’ o b e s i t à , u n ’ a l i m e n t a z i o n e p o c o e q u i l i b r a t a e a n c h e l a s e d e n t a r i e t à . G l i s t i l i d i v i t a s o n o p e r c i ò f o n d a m e n t a l i p e r c o n t r a s t a r e a l l a b a s e p a t o l o g i e c h e r a p p r e s e n t a n o l a p r i m a c a u s a d i m o r t e s i a n e g l i u o m i n i c h e n e l l e d o n n e i n I t a l i a " . “ N e g l i u l t i m i a n n i a b b i a m o a s s i s t i t o a g r a n d i i n n o v a z i o n i n e l t r a t t a m e n t o d e l l e p i ù d i f f u s e m a l a t t i e n o n t r a s m i s s i b i l i - r i c o r d a G i o v a n n i R e z z a , p r o f e s s o r e s t r a o r d i n a r i o U n i v e r s i t à V i t a - S a l u t e S a n R a f f a e l e - . T u t t a v i a , q u e s t e c o n t i n u a n o a c a u s a r e t r o p p i m o r t i n e i P a e s i O c c i d e n t a l i . S o l o i l c a n c r o i n I t a l i a è r e s p o n s a b i l e o g n i a n n o d i o l t r e 1 8 0 m i l a d e c e s s i n o n o s t a n t e m o l t e n e o p l a s i e s i a n o o g g i p i ù c u r a b i l i r i s p e t t o a p o c h i a n n i f a ” . “ P e r m o l t e p a t o l o g i e o n c o l o g i c h e n o n s i a m o a n c o r a i n g r a d o o t t e n e r e d i a g n o s i p r e c o c i a t t r a v e r s o e s a m i p i ù o m e n o r e g o l a r i – c o n c l u d e C o g n e t t i - . R i m a n e q u i n d i l a p r e v e n z i o n e p r i m a r i a c h e d e v e e s s e r e i n c e n t i v a t a i l p i ù p o s s i b i l e t r a l ’ i n t e r a p o p o l a z i o n e ” . N e l l e p r o s s i m e s e t t i m a n e – c o n c l u d e l a n o t a - l a c a m p a g n a p r o s e g u i r à a i G i o c h i O l i m p i c i i n v e r n a l i d i M i l a n o - C o r t i n a 2 0 2 6 . S a r a n n o o r g a n i z z a t e n u o v e i n i z i a t i v e c h e v e d r a n n o s e m p r e i l c o i n v o l g i m e n t o d e l m o n d o d e l l o s p o r t .