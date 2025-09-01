R o m a , 1 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ A p o c h i g i o r n i d a l l ’ i n i z i o d e l l e s c u o l e , i l c a r o l i b r i è d i v e n t a t o u n m a c i g n o i n s o s t e n i b i l e p e r t r o p p e f a m i g l i e . I n u n ’ I t a l i a d o v e g i à l a s a l u t e s t a d i v e n t a n d o p r e r o g a t i v a d i p o c h i , a n c h e l ’ i s t r u z i o n e r i s c h i a d i t r a s f o r m a r s i d a d i r i t t o a p r i v i l e g i o d i c h i s e l a p u ò p e r m e t t e r e . L a c o n o s c e n z a n o n è u n a m e r c e : p e r q u e s t o l a p r o p o s t a d e l P d è c h e i l i b r i s c o l a s t i c i s i a n o g r a t u i t i a n c h e p e r l e s c u o l e s e c o n d a r i e . S o l o c o s ì s i p u ò d i f e n d e r e i l d i r i t t o f o n d a m e n t a l e a l l ’ i s t r u z i o n e , s a n c i t o d a l l a n o s t r a C o s t i t u z i o n e ” . C o s ì A l e s s a n d r o Z a n , r e s p o n s a b i l e D i r i t t i n e l l a s e g r e t e r i a P d e d e u r o p a r l a m e n t a r e .