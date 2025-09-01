R o m a , 1 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " M e n t r e i l g o v e r n o c o n t i n u a l e f e r i e n e l l a s u a r e a l t à p a r a l l e l a , b e a n d o s i d i s t a t i s t i c h e s u l n u m e r o d e g l i o c c u p a t i d i c u i n e p p u r e c o m p r e n d e i l s e n s o , l e f a m i g l i e i t a l i a n e , d o p o a v e r d o v u t o i n m o l t i c a s i r i n u n c i a r e a l l e v a c a n z e , a f f r o n t a n o l a r i p r e s a i n u n a s i t u a z i o n e i n c u i a n c h e i d i r i t t i s o c i a l i p i ù e s s e n z i a l i s o n o s e m p r e m e n o g a r a n t i t i . O l t r e a l l a s a n i t à , a n c h e i l d i r i t t o a l l o s t u d i o è s e m p r e p i ù a r i s c h i o , c o m e t e s t i m o n i a n o l e s p e s e e s o r b i t a n t i d a a f f r o n t a r e p e r i l i b r i d i t e s t o , a p a r t i r e g i à d a l l e s c u o l e m e d i e " . C o s ì i n u n a n o t a A l f r e d o D ' A t t o r r e , r e s p o n s a b i l e U n i v e r s i t à e R i c e r c a n e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e d e l P d . " I n v e c e d i p a r l a r e s o l o d i a i u t i a l l e s c u o l e p r i v a t e e d i f a v o r i a l l e u n i v e r s i t à t e l e m a t i c h e p r i v a t e , l a M e l o n i a s c o l t i u n a v o l t a t a n t o l a v o c e d e l P a e s e r e a l e e p r e n d a i n c o n s i d e r a z i o n e l e p r o p o s t e c h e i l P d h a p r e s e n t a t o p e r l a g r a t u i t à d e i l i b r i d i t e s t o e d e l t r a s p o r t o l o c a l e p e r g l i s t u d e n t i " .