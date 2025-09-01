R o m a , 1 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " S a l g o n o i c o s t i p e r t o r n a r e a s c u o l a . A l t r o c h e c a p p e l l i n i p a t r i o t i d e l l a M e l o n i : l i b r i e q u a d e r n i n o n s i c o m p r a n o c o n l e f a c c e t t e . Q u a l c h e a i u t o v e r r à d a l l e r e g i o n i , m a i l g o v e r n o n o n c i m e t t e u n e u r o i n p i ù . E c c o l a p r i m a d e l l e s t a n g a t e d ’ a u t u n n o : p e r c h é d o p o l a s c u o l a p u b b l i c a , n o n c i s a r a n n o r i s o r s e p e r l a s a n i t à e n e m m e n o p e r i l t r a s p o r t o l o c a l e " . C o s ì i n u n a n o t a C h i a r a B r a g a , C a p o g r u p p o P d a l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i . " T r o p p o p r e s a d a l l e t e n s i o n i d e l l a s u a m a g g i o r a n z a s u l l a p o l i t i c a e s t e r a e s u l l e c a n d i d a t u r e p e r l e r e g i o n a l i , M e l o n i d à c o s ì i l b e n t o r n a t o a g l i i t a l i a n i . N o i i n v e c e v o g l i a m o c h e s i a g a r a n t i t o i l d i r i t t o a l l a s c u o l a . E p e r q u e s t o a b b i a m o d e p o s i t a t o u n a p r o p o s t a d i l e g g e p e r i l i b r i g r a t u i t i p e r l e s c u o l e s e c o n d a r i e . U n a r i s p o s t a c o n c r e t a c o n t r o i l c a r o s c u o l a e l ’ i n d i f f e r e n z a d e l g o v e r n o " .