R o m a , 1 0 f e b . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " L a C a r t a d e l d o c e n t e , u t i l e a l l a f o r m a z i o n e e a l l ’ a g g i o r n a m e n t o p r o f e s s i o n a l e , s a r à t r a s f o r m a t a i n C a r t a d e i s e r v i z i e a s s e g n a t a a n c h e a l p e r s o n a l e A t a : l o h a r i b a d i t o i l m i n i s t r o d e l l ’ I s t r u z i o n e , G i u s e p p e V a l d i t a r a , n e l m e s s a g g i o r i v o l t o a p i ù d i 3 0 0 d i r e t t o r i d e i s e r v i z i g e n e r a l i e a m m i n i s t r a t i v i ( D s g a ) d e l l a s c u o l a , r i u n i t i a N a p o l i c o n A n i e f e d E u r o s o f i a " . E ' q u a n t o s i l e g g e i n u n c o m u n i c a t o d e l l ' A n i e f . L a d i c h i a r a z i o n e è s t a t a b e n e a c c o l t a d a M a r c e l l o P a c i f i c o , p r e s i d e n t e n a z i o n a l e A n i e f , p r e s e n t e a l l ’ e v e n t o s v o l t o n e l c a p o l u o g o c a m p a n o : “ B e n e , è u n a n o s t r a s t o r i c a r i c h i e s t a , o r a s i c o n t i n u i a v a l o r i z z a r e i l p r o f i l o d e i d i r e t t o r i a m m i n i s t r a t i v i e d e l p e r s o n a l e A t a ” , h a d e t t o . " I l s i n d a c a t o a u t o n o m o h a r i c o r d a t o a i t a n t i p r e s e n t i c h e è s t a t o r a d d o p p i a t o , g r a z i e a l l a s u a a z i o n e , i l s a l a r i o a c c e s s o r i o d i u n p e r s o n a l e d a t r o p p o t e m p o d i m e n t i c a t o d a l l o S t a t o . A n c h e i l s o t t o s e g r e t a r i o P a o l a F r a s s i n e t t i h a r i c o r d a t o l ’ i m p o r t a n z a d e l l ’ i n t r o d u z i o n e d e i n u o v i p r o f i l i p r o f e s s i o n a l i e d e l l ' a t t i v a z i o n e d e l l e p r o g r e s s i o n i e c o n o m i c h e , g r a z i e a l l a f i r m a d e g l i u l t i m i c o n t r a t t i c o l l e t t i v i d i l a v o r o s o t t o s c r i t t i d a l l a s t e s s a g i o v a n e o r g a n i z z a z i o n e s i n d a c a l e " , p r o s e g u e A n i e f . D u r a n t e i l s e m i n a r i o - d a l t i t o l o ' I l p e r s o n a l e A t a n e l l a s c u o l a d e l l ' A u t o n o m i a : c o m e v a l o r i z z a r e u n a p r o f e s s i o n e a l l a l u c e d e i n u o v i p r o f i l i p r o f e s s i o n a l i c o n t r a t t u a l i ? ' - s v o l t o s i p r e s s o l ’ I s t i t u t o s u p e r i o r e ' G . R o s s i n i ' , P a c i f i c o h a r i c o r d a t o c h e i l s i n d a c a t o A n i e f r i s u l t a t r a i m a g g i o r m e n t e r a p p r e s e n t a t i v i , v a n t a n d o n e l l a s u a s t r u t t u r a d i r i g e n z i a l e b e n t r e p r e s i d e n t i r e g i o n a l i e d u e c a p i d i p a r t i m e n t o t r a i l p e r s o n a l e a m m i n i s t r a t i v o , s e g n o d ' a t t e n z i o n e d e l C o n s i g l i o n a z i o n a l e a l p e r s o n a l e A t a . I l p r e s i d e n t e n a z i o n a l e h a q u i n d i r i c o r d a t o c o m e i n t e m a d i s a l a r i o a c c e s s o r i o e d i u n a t a n t u m , i l p e r s o n a l e A t a h a a v u t o , g r a z i e a d A n i e f , p e r c e n t u a l i d o p p i e r i s p e t t o a l p a s s a t o e l ' a t t r i b u z i o n e d i d u e t e r z i d e l l e r i s o r s e r i s p a r m i a t e d a l M o f s e m p r e r i s p e t t o a l p a s s a t o . “ G r a z i e a l l a n o s t r a a z i o n e s i n d a c a l e - h a d e t t o i l p r e s i d e n t e n a z i o n a l e A n i e f - a b b i a m o e s t e s o l e r i s o r s e p e r l a f o r m a z i o n e a l p e r s o n a l e A t a c h e i n f u t u r o a v r à a n c h e u n a c a r t a s e r v i z i p e r i l w e l f a r e , l a s t e s s a C o m m i s s i o n e e u r o p e a h a d e n u n c i a t o l ' I t a l i a p e r l a v i o l a z i o n e d e i c o n t r a t t i a t e r m i n e e l a c o n t i n u a e v a s i o n e d i p r o c e d u r e t e s e a i m p e d i r e l a r e i t e r a z i o n e d e i c o n t r a t t i . V o g l i a m o s i a r i c o n o s c i u t o i l b u r n o u t , i l l a v o r o u s u r a n t e e s p e c i f i c h e i n d e n n i t à c o m e p e r i v i d e o t e r m i n a l i s t i . B i s o g n a o t t e n e r e i b u o n i p a s t o e a d e g u a r e i l i v e l l i s t i p e n d i a l i d o p o a v e r s b l o c c a t o l e p r o g r e s s i o n i e c o n o m i c h e , i n u o v i p o s t i i n o r g a n i c o r e l a t i v i a i p r o f i l i p r o f e s s i o n a l i , l e p r o g r e s s i o n i v e r t i c a l i c o n l a n o m i n a d i 1 . 2 1 2 n u o v i f u n z i o n a r i . C o m e o c c o r r e r i s c o p r i r e l a d i g n i t à d i u n a p r o f e s s i o n e s e n z a l a q u a l e l a s c u o l a c h i u d e ” . P a c i f i c o h a c o n c l u s o c i t a n d o “ i l i v e l l i s t i p e n d i a l i m o l t o b a s s i " . " P e r l a r i f o r m a d e i p r o f i l i è n e c e s s a r i o i n s e r i r e i p o s t i i n o r g a n i c o : s u 1 . 2 0 0 f u n z i o n a r i , n o i n e a v e v a m o c h i e s t i u n o p e r s c u o l a , b a s t i p e n s a r e a l p r o f i l o C ” , h a d e t t o . I e r i , d u r a n t e i l s e m i n a r i o n a z i o n a l e ' G o v e r n a r e l a s c u o l a 3 . 0 , i l r u o l o d e l D s g a e d e l f u n z i o n a r i o a m m i n i s t r a t i v o n e l n u o v o p r o f i l o c o n t r a t t u a l e E Q t r a o p p o r t u n i t à , s f i d e e r i v e n d i c a z i o n i ' , p r o m o s s o d a A n i e f e f o r t e m e n t e v o l u t o d a l D i p a r t i m e n t o C o n d i r , è s t a t o r i c o r d a t o i l r u o l o s e m p r e p i ù f o n d a m e n t a l e d e l D s g a n e l l a g o v e r n a n c e s c o l a s t i c a , r i c o n o s c i u t a o r m a i c o m e f i g u r a s t r a t e g i c a e i m p r e s c i n d i b i l e p e r i l b u o n f u n z i o n a m e n t o d e l l e i s t i t u z i o n i s c o l a s t i c h e a u t o n o m e , m a a n c o r a t r o p p o s p e s s o s c h i a c c i a t a d a a m b i g u i t à n o r m a t i v e , v u o t i c o n t r a t t u a l i e r e s p o n s a b i l i t à n o n a d e g u a t a m e n t e t u t e l a t e . I l a v o r i e r a n o s t a t i a p e r t i c o n u n m e s s a g g i o d e l m i n i s t r o d e l l ’ I s t r u z i o n e e d e l M e r i t o , G i u s e p p e V a l d i t a r a , c h e h a r i c o n o s c i u t o e s p l i c i t a m e n t e i l v a l o r e e l a c e n t r a l i t à d e l r u o l o d e i D s g a a l l ’ i n t e r n o d e l s i s t e m a s c o l a s t i c o , s e g n a n d o u n p a s s a g g i o p o l i t i c o s i g n i f i c a t i v o . N e l l a s u a r e l a z i o n e , i l p r e s i d e n t e M a r c e l l o P a c i f i c o h a r i b a d i t o c o n f o r z a l ’ i m p e g n o d i A n i e f n e l s o s t e n e r e l e b a t t a g l i e s t o r i c h e d e i D s g a , p o n e n d o l ’ a c c e n t o s u t e m i c r u c i a l i c o m e “ l e e c o n o m i e d e r i v a n t i d a l d i m e n s i o n a m e n t o s c o l a s t i c o , l a n e c e s s i t à d i u n a p o l i z z a p r o f e s s i o n a l e a d e g u a t a , l ’ a f f i a n c a m e n t o f o r m a t i v o , s o p r a t t u t t o p e r i n e o D s g a ” . P a c i f i c o h a i n o l t r e s f o d e r a t o i n u m e r i e i r i s u l t a t i o t t e n u t i d a l s u o s i n d a c a t o c h e r a p p r e s e n t a i l 1 0 % d e i D s g a i n s e r v i z i o : i l r a d d o p p i o , i n p o c h i a n n i , d e l l ’ i n d e n n i t à d i d i r e z i o n e c h e p o t r e b b e a n c o r a s a l i r e n e l p r o s s i m o t r i e n n i o , l e q u o t e d i a s s u n z i o n i c o l t u r n - o v e r c o n l a i m m i s s i o n e i n r u o l o d e g l i i d o n e i , s b l o c c a t e l e p r o c e d u r e d i p r o g r e s s i o n e v e r t i c a l e c o n l ' a s s u n z i o n e d i 1 . 2 1 4 n u o v i f u n z i o n a r i s e n z a i n c a r i c o D s g a . “ B i s o g n a c e r t a m e n t e c o n t i n u a r e - h a c o n t i n u a t o i l p r e s i d e n t e A n i e f - a l o t t a r e p e r r e n d e r e l o s t i p e n d i o d e l D s g a e q u i p a r a t o a q u e l l o d e l l e a l t r e e l e v a t e q u a l i f i c a z i o n i ( E Q ) d e g l i a l t r i d i p e n d e n t i p u b b l i c i ( s p e c i a l m e n t e s u l s a l a r i o a c c e s s o r i o ) s e n z a d i m e n t i c a r e l a s t o r i c a b a t t a g l i a p e r r i c o n o s c e r n e i l p r o f i l o d i r i g e n z i a l e . A n c h e s u l f r o n t e d e g l i o r g a n i c i s e s i a m o r i u s c i t i a s b l o c c a r e l e i m m i s s i o n i i n r u o l o c o p r e n d o i l 6 5 % d e l t u r n o v e r r i s p e t t o a l 3 0 % d e l r e s t a n t e p e r s o n a l e A t a b i s o g n a a r r i v a r e a l l e s t e s s e p e r c e n t u a l i d e i d i r i g e n t i s c o l a s t i c i ( 9 5 % ) " . " I n t a l s e n s o s i a m o r i u s c i t i a o t t e n e r e l o s c o r r i m e n t o e l a p r o r o g a d e l l e g r a d u a t o r i e d e g l i i d o n e i d e l l ' u l t i m o c o n c o r s o D s g a e s t i a m o c h i e d e n d o u n a g r a d u a t o r i a a g g i u n t i v i p e r a s s u n z i o n i i n r e g i o n i d i v e r s e c o n p o s t i v a c a n t i . M o l t i d e i n e o - a s s u n t i s o n o d a n o i s e g u i t i d o p o e s s e r e s t a t i f o r m a t i e p e r l o r o r i m a n i a m o p u n t o d i r i f e r i m e n t o . S t i a m o a n c h e c e r c a n d o d i s n e l l i r e e s e m p l i f i c a r e l a m o l e d i l a v o r o n e i t a v o l i m i n i s t e r i a l i p e r a r g i n a r e i l b u r n o u t , r i d u r r e e r r o r i e d e l i m i n a r e d u p l i c a z i o n i " , h a c o n c l u s o .