R o m a , 1 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " P a r l o c o n c h i a r e z z a : l ’ a t t e g g i a m e n t o d i q u e s t o g o v e r n o n e i c o n f r o n t i d e i l a v o r a t o r i , d e g l i s t u d e n t i , d i c h i s c e n d e i n p i a z z a p e r r i v e n d i c a r e d i r i t t i f o n d a m e n t a l i c o m e l ’ i s t r u z i o n e , l a s a l u t e , u n o s t i p e n d i o d i g n i t o s o , è f u o r i d a o g n i l o g i c a d e m o c r a t i c a " . C o s ì A n g e l o B o n e l l i , d e p u t a t o d i A v s e c o - p o r t a v o c e , d a F i r e n z e a l l o s c i o p e r o i n d e t t o d a l l a C g i l . " M e n t r e i n q u e s t o P a e s e s i t a g l i a o v u n q u e — s a n i t à , s c u o l a , s e r v i z i e s s e n z i a l i — l a m a g g i o r a n z a t r o v a i l t e m p o e i s o l d i p e r f i n a n z i a r e i l P o n t e s u l l o S t r e t t o : 1 4 m i l i a r d i d i e u r o d i d e n a r o p u b b l i c o p e r u n ’ o p e r a b o c c i a t a a p i ù r i p r e s e . È u n a s c e l t a p o l i t i c a c h e n o n h a n u l l a a c h e v e d e r e c o n l ’ i n t e r e s s e n a z i o n a l e . E p o i c i s o n o l e p a r o l e , g r a v i s s i m e , d e i r a p p r e s e n t a n t i d e l g o v e r n o . D a M a t t e o S a l v i n i , c h e p a r l a d i “ p o n t i ” e d i g i o r n i d i f e s t a m e n t r e i g n o r a v o l u t a m e n t e l e r a g i o n i d i c h i p r o t e s t a , f i n o a l l a m i n i s t r a B e r n i n i c h e i e r i , d a l p a l c o , h a u r l a t o c o n t r o d u e s t u d e n t i c h e l a c o n t e s t a v a n o . U n c o m p o r t a m e n t o i n d e g n o d i u n m e m b r o d e l g o v e r n o d e l l a R e p u b b l i c a . Q u e s t o e s e c u t i v o n o n r i s p o n d e n e l m e r i t o , n o n a s c o l t a , n o n d i a l o g a : i n s u l t a . È i l s e g n o p i ù e v i d e n t e d e l l a s u a i n a d e g u a t e z z a . Q u e s t o g o v e r n o v a m a n d a t o a c a s a . C h i c a l p e s t a i d i r i t t i e d e l e g i t t i m a i l d i s s e n s o n o n p u ò g u i d a r e i l P a e s e ” .