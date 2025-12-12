R o m a , 1 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - C r e s c e l ' a t t e s a p e r ' S a r à S a n r e m o ' : d o m e n i c a 1 4 d i c e m b r e s a r à s v e l a t o c h i t r a i s e i f i n a l i s t i d i ' S a n r e m o G i o v a n i ' - A n t o n i a , A n g e l i c a B o v e , N i c o l ò F i l i p p u c c i , S e l t s a m , S e n z a C r i e W e l o - c o n q u i s t e r a n n o i d u e p o s t i n e l l e N u o v e P r o p o s t e d e l F e s t i v a l d i S a n r e m o 2 0 2 6 . S e c o n d o g l i e s p e r t i S i s a l , i d u e n o m i p i ù p a p a b i l i s o n o N i c o l ò F i l i p p u c c i e A n g e l i c a B o v e . N i c o l ò , e x t a l e n t o d e l l a s c u o l a d i ' A m i c i ' , è o f f e r t o a 1 , 2 5 : n e l l e u l t i m e s e t t i m a n e h a c o n v i n t o p u b b l i c o e g i u r i a g r a z i e a u n a c i f r a a r t i s t i c a p e r s o n a l e e r i c o n o s c i b i l e . A n g e l i c a , p r o p o s t a a 1 , 8 0 , c o n t i n u a l a s u a s c a l a t a g r a z i e a ' M a t t o n e ' , i l b r a n o c o n c u i h a s a p u t o e m o z i o n a r e f i n d a l l e p r i m e p e r f o r m a n c e e o r a p o t r e b b e r e g a l a r l e i l p a s s p e r i l p a l c o d e l l ’ A r i s t o n . A i n s i d i a r e i l d u o d e i f a v o r i t i c ’ è S e n z a C r i , d a t a a 2 , 0 0 s u S i s a l . i t , u n a d e l l e r i v e l a z i o n i p i ù s o r p r e n d e n t i d i q u e s t a e d i z i o n e : l a s u a e v o l u z i o n e n e l c o r s o d e l p r o g r a m m a h a a c c e s o c u r i o s i t à e p o t r e b b e p o r t a r l a a u n c o l p o d i s c e n a n e l l a s e r a t a d e c i s i v a . D a n o n s o t t o v a l u t a r e A n t o n i a , i l c u i t a l e n t o i n t e r p r e t a t i v o l a p i a z z a a q u o t a 2 , 5 0 . C h i u d o n o i l g r u p p o S e l t s a m e W e l o , a p p a i a t i a 6 , 0 0 , p r o n t i a g i o c a r s i i l t u t t o p e r t u t t o n e l r u o l o d i o u t s i d e r .