R o m a , 9 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - U n i C a m i l l u s – U n i v e r s i t à m e d i c a i n t e r n a z i o n a l e – c o m p i e u n p a s s o s t r a t e g i c o n e l p r o p r i o p e r c o r s o d i c r e s c i t a n e l s e t t o r e s a n i t a r i o , a s s u m e n d o l a g u i d a d e l l a C a s a d i C u r a M a d o n n a d e l l a F i d u c i a e d e l P o l i a m b u l a t o r i o N a m u r . L e d u e s t r u t t u r e , r e a l t à s t o r i c h e d e l l a s a n i t à r o m a n a , e n t r a n o c o s ì a f a r p a r t e d e l l ’ e c o s i s t e m a u n i v e r s i t a r i o , p o r t a n d o i n d o t e u n a l u n g a t r a d i z i o n e c l i n i c a , u n f o r t e r a d i c a m e n t o t e r r i t o r i a l e e o l t r e 2 0 0 p r o f e s s i o n i s t i s a n i t a r i . C o n q u e s t a o p e r a z i o n e U n i C a m i l l u s r a f f o r z a l ’ o b i e t t i v o d i c o s t r u i r e u n p o l o s a n i t a r i o i n t e g r a t o , c a p a c e d i c o n i u g a r e f o r m a z i o n e , r i c e r c a , a l t a s p e c i a l i z z a z i o n e e i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a . L ’ i n g r e s s o d e l l a C a s a d i C u r a e d e l P o l i a m b u l a t o r i o n e l l ’ e c o s i s t e m a U n i C a m i l l u s - r i p o r t a u n a n o t a - a v v i e n e i n u n m o m e n t o i n c u i i l t e r r i t o r i o m a n i f e s t a u n a d o m a n d a s a n i t a r i a i n c o s t a n t e a u m e n t o . L a r e c e n t e a p p r o v a z i o n e d e l P i a n o r e g i o n a l e d i r i o r g a n i z z a z i o n e d e l l a r e t e o s p e d a l i e r a 2 0 2 4 – 2 0 2 6 — c o n l ’ a u m e n t o d e i p o s t i l e t t o a 2 2 . 3 0 2 s u l t e r r i t o r i o — t e s t i m o n i a l a v o l o n t à d e l l a R e g i o n e d i p o t e n z i a r e u l t e r i o r m e n t e l ’ a c c e s s i b i l i t à e l a c o n t i n u i t à d e l l ’ a s s i s t e n z a . A c i ò s i a g g i u n g o n o i p i ù r e c e n t i d a t i I s t a t , c h e r e g i s t r a n o u n i n c r e m e n t o s i g n i f i c a t i v o d e l l e p r e s t a z i o n i s p e c i a l i s t i c h e : d a c i r c a 7 2 m i l i o n i n e l 2 0 2 2 a o l t r e 8 2 m i l i o n i n e l 2 0 2 4 . I n q u e s t o s c e n a r i o , l ’ i n g r e s s o d e l l e d u e s t r u t t u r e n e l l a r e t e U n i C a m i l l u s n o n r a p p r e s e n t a s o l o u n a m p l i a m e n t o d e l l ’ o f f e r t a d e l l ’ A t e n e o , m a u n i n t e r v e n t o s t r a t e g i c o a b e n e f i c i o d i t u t t o i l t e r r i t o r i o . p i e n a m e n t e c o e r e n t e c o n l a m i s s i o n e d e l l ’ U n i v e r s i t à d i c o n t r i b u i r e a l p r o g r e s s o d e l l a s a l u t e e a l b e n e s s e r e d e l l e c o m u n i t à a t t r a v e r s o f o r m a z i o n e , r i c e r c a e a s s i s t e n z a . L ’ i n t e g r a z i o n e t r a c o m p e t e n z e a c c a d e m i c h e , r i c e r c a , f o r m a z i o n e c l i n i c a a v a n z a t a e c a p a c i t à a s s i s t e n z i a l e - s i l e g g e - c o n s e n t e i n f a t t i d i c o s t r u i r e u n p o l o s a n i t a r i o p i ù f o r t e , c o o r d i n a t o e o r i e n t a t o a l c i t t a d i n o , c a p a c e d i r i s p o n d e r e i n m o d o t e m p e s t i v o e q u a l i f i c a t o a l l e e s i g e n z e d i s a l u t e d e l l a p o p o l a z i o n e . U n i C a m i l l u s e n t r a c o n l a v o l o n t à e s p l i c i t a d i g e n e r a r e u n i m p a t t o p o s i t i v o s u l t e r r i t o r i o , m e t t e n d o a d i s p o s i z i o n e i l p r o p r i o m o d e l l o i n t e g r a t o p e r s o s t e n e r e e v a l o r i z z a r e i l s i s t e m a s a n i t a r i o l o c a l e . L ’ i n t e g r a z i o n e - i n f o r m a l a n o t a - m i r a a c o n s o l i d a r e l a s t r u t t u r a c o m e u n o d e i p o l i s a n i t a r i p i ù a v a n z a t i d e l l a c a p i t a l e , g r a z i e a l c o n n u b i o t r a c o m p e t e n z e c l i n i c h e c o n s o l i d a t e e l a v i s i o n e u n i v e r s i t a r i a d e l l ’ A t e n e o . L a s i n e r g i a c o n s e n t i r à d i : e l e v a r e u l t e r i o r m e n t e l a q u a l i t à d e i s e r v i z i s a n i t a r i d e s t i n a t i a l l a c i t t a d i n a n z a ; a t t r a r r e p r o f e s s i o n i s t i d i a l t o p r o f i l o n a z i o n a l e e i n t e r n a z i o n a l e ; i n t r o d u r r e m o d e l l i o r g a n i z z a t i v i e t e c n o l o g i e i s p i r a t i a i m i g l i o r i c e n t r i e u r o p e i ; s v i l u p p a r e n u o v e a t t i v i t à c l i n i c h e e d i a g n o s t i c h e a d a l t a s p e c i a l i z z a z i o n e . L ’ A t e n e o p o r t a c o s ì n e l l a p r o p r i a g e s t i o n e u n ’ i n f r a s t r u t t u r a c h e s i i n t e g r a i n u n e c o s i s t e m a s a n i t a r i o m o d e r n o , d i n a m i c o e o r i e n t a t o a l l a c u r a d e i p a z i e n t i c o n s t a n d a r d q u a l i t a t i v i e l e v a t i . L a C a s a d i C u r a , o p e r a n t e s i a i n r e g i m e p r i v a t o c h e c o n v e n z i o n a t o , o f f r e : 4 6 p o s t i l e t t o p e r r i c o v e r i i n a r e a m e d i c a e c h i r u r g i c a ; 2 p o s t i l e t t o p e r m o n i t o r a g g i o i n t e n s i v o ; 2 s a l e o p e r a t o r i e d i n u o v a g e n e r a z i o n e , d i c u i u n a a t t r e z z a t a p e r l a c h i r u r g i a r o b o t i c a ; 1 a m b u l a t o r i o c h i r u r g i c o p e r i n t e r v e n t i m i n o r i ; 1 a m b u l a t o r i o e n d o s c o p i c o ; A t t i v i t à s p e c i a l i s t i c h e i n : c h i r u r g i a g e n e r a l e , o r t o p e d i a e t r a u m a t o l o g i a , g i n e c o l o g i a e o s t e t r i c i a , n e u r o c h i r u r g i a , o n c o l o g i a , u r o l o g i a , o t o r i n o l a r i n g o i a t r i a , c h i r u r g i a v a s c o l a r e e p l a s t i c a , o c u l i s t i c a , e m a t o l o g i a , c a r d i o l o g i a ; R e p a r t i d e d i c a t i a f i s i o t e r a p i a e r i a b i l i t a z i o n e ( c o n p i s c i n a ) , o d o n t o i a t r i a ( 4 s t u d i ) , m e d i c i n a d e l l a v o r o e m e d i c i n a p r e v e n t i v a ( c h e c k - u p ) . C o m p l e t a n o i l p o l o - d e t t a g l i a l a n o t a - u n c o m p a r t o d i a g n o s t i c o a v a n z a t o ( T a c , R m , r a d i o l o g i a d i g i t a l e , T a c C o n e - B e a m , M o c D e x a ) , u n r e p a r t o d i e m o d i a l i s i c o n 2 4 p o s t i , u n ’ u n i t à d i m e d i c i n a n u c l e a r e p e r s c i n t i g r a f i e c a r d i a c h e , o s s e e e t i r o i d e e e u n l a b o r a t o r i o a n a l i s i d o t a t o d i s e z i o n i d i m i c r o b i o l o g i a , v i r o l o g i a e b i o l o g i a m o l e c o l a r e . N e g l i u l t i m i c i n q u e a n n i U n i C a m i l l u s h a c o n s o l i d a t o u n p r o f i l o s c i e n t i f i c o d i l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e : c i r c a 2 . 0 0 0 a r t i c o l i s c i e n t i f i c i p u b b l i c a t i , m o l t i s u r i v i s t e d i f a s c i a a l t a ; o l t r e i l 4 0 % d e l l e p u b b l i c a z i o n i f r u t t o d i c o l l a b o r a z i o n i i n t e r n a z i o n a l i ; 2 5 p r o g e t t i d i r i c e r c a a t t i v i ; o l t r e 5 m i l i o n i d i e u r o o t t e n u t i a t t r a v e r s o b a n d i c o m p e t i t i v i p r o m o s s i d a l M u r e d a l M i m i t ( d a t o i n a g g i o r n a m e n t o ) . Q u e s t o n u o v o a s s e t t o f a v o r i r à e q u i l i b r i v i r t u o s i t r a c l i n i c a , d i d a t t i c a e r i c e r c a , f a c i l i t a n d o l ’ a v v i o d i s t u d i c l i n i c i a v a n z a t i , l a s p e r i m e n t a z i o n e d i p r o t o c o l l i d i a g n o s t i c i i n n o v a t i v i e l o s v i l u p p o d i p r o g e t t i m u l t i d i s c i p l i n a r i c o n p a r t n e r n a z i o n a l i e i n t e r n a z i o n a l i . U n m o d e l l o c h e p o t e n z i a l a q u a l i t à d e l l ’ a s s i s t e n z a e , a l t e m p o s t e s s o , a c c r e s c e l a c a p a c i t à d e l l ’ A t e n e o d i p r o d u r r e e v i d e n z e s c i e n t i f i c h e u t i l i a l s i s t e m a s a n i t a r i o . " Q u e s t a i n t e g r a z i o n e a m p l i a l a n o s t r a p r e s e n z a n e l s i s t e m a s a n i t a r i o r o m a n o e r a p p r e s e n t a i l p r i m o p a s s o d i u n p e r c o r s o p i ù a m p i o : c o s t r u i r e u n e c o s i s t e m a d i e c c e l l e n z e c l i n i c h e , c a p a c i d i d i a l o g a r e t r a l o r o e d i g e n e r a r e n u o v i s e r v i z i p e r i l c i t t a d i n o e n u o v e o p p o r t u n i t à s c i e n t i f i c h e d i a l t o p r o f i l o - a f f e r m a i l R e t t o r e G i a n n i P r o f i t a - . È u n i n v e s t i m e n t o s t r a t e g i c o c h e r a f f o r z a i l l e g a m e d e l l ’ A t e n e o c o n i l t e r r i t o r i o e c h e c i p e r m e t t e d i p o r r e l e b a s i p e r u n m o d e l l o s a n i t a r i o m o d e r n o , i n t e g r a t o e c o m p e t i t i v o " . G r a z i e a l l a c o m b i n a z i o n e d i s t r u t t u r e c l i n i c h e a v a n z a t e , d i a g n o s t i c a d ’ e c c e l l e n z a e u n a p r o d u z i o n e s c i e n t i f i c a i n c o s t a n t e c r e s c i t a , U n i C a m i l l u s - c o n c l u d e l a n o t a - p u n t a a d i v e n t a r e p r o t a g o n i s t a d e l p a n o r a m a s a n i t a r i o d e l L a z i o c o n u n a v i s i o n e c h e m e t t e a l c e n t r o q u a l i t à d e l l e c u r e , l ’ i n n o v a z i o n e , p r e v e n z i o n e e b e n e s s e r e d e l l a c o m u n i t à .