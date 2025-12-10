R o m a , 1 0 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ S e c o n d o q u a n t o r i f e r i s c o n o n o t i z i e d i s t a m p a , i g r a v i e r r o r i a v v e n u t i t r a i l 5 e i l 7 d i c e m b r e s c o r s o a l l ’ o s p e d a l e S a n R a f f a e l e d i M i l a n o n e g l i i n t e r v e n t i n e i c o n f r o n t i d i p a z i e n t i i n g r a v i c o n d i z i o n i r i c o v e r a t i i n M e d i c i n a a d a l t a i n t e n s i t à , M e d i c i n a d i c u r e i n t e n s i v e e A d m i s s i o n r o o m , h a n n o m e s s o a r i s c h i o l a s t e s s a v i t a d e i c i t t a d i n i . L a g r a v i t à d e i f a t t i h a c a u s a t o l e d i m i s s i o n i d e l l ’ A m m i n i s t r a t o r e u n i c o d e l l ’ o s p e d a l e e l ’ a p e r t u r a d i u n ’ i n c h i e s t a d a p a r t e d e l l a R e g i o n e L o m b a r d i a . S i t r a t t a d i a t t i d o v u t i , m a c h e n o n s o n o s u f f i c i e n t i . P e r q u e s t o c h i e d i a m o a l m i n i s t r o d e l l a S a l u t e d i c h i a r i r e q u a n t o e f f e t t i v a m e n t e a c c a d u t o e d i i l l u s t r a r e c o s a i n t e n d a f a r e p e r e v i t a r e i l r i p e t e r s i d i u l t e r i o r i e p i s o d i i n u n a q u a l s i a s i s t r u t t u r a s a n i t a r i a d e l n o s t r o P a e s e ” . C o s ì l e d e p u t a t e e d e p u t a t i d e m o c r a t i c i , G i a n A n t o n i o G i r e l l i , S i l v i a R o g g i a n i , A n t o n e l l a F o r a t t i n i , L i a Q u a r t a p e l l e , V i n i c i o P e l u f f o , G i a n n i C u p e r l o , M a t t e o M a u r i , n e l l ’ i n t e r r o g a z i o n e r i v o l t a a l m i n i s t r o d e l l a S a l u t e , O r a z i o S c h i l l a c i .