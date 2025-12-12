R o m a , 1 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - D o m a n i , s a b a t o 1 3 d i c e m b r e , l a c a m p a g n a “ D i r i t t o a s t a r e b e n e ” u f f i c i a l i z z a l e 7 2 m i l a f i r m e r a c c o l t e e d e p o s i t a t e i n P a r l a m e n t o p e r u n a l e g g e c h e i s t i t u i s c a u n a R e t e n a z i o n a l e d i p s i c o l o g i a , p u b b l i c a e g r a t u i t a . A p p u n t a m e n t o a R o m a a l l e o r e 1 6 a l T e a t r o O f f / O f f d i v i a G i u l i a 2 0 . I n t e r v e r r a n n o : M a r i a T e r e s a B e l l u c c i ( v i c e m i n i s t r a d e l L a v o r o e d e l l e P o l i t i c h e S o c i a l i ) , F r a n c e s c o Z a f f i n i ( p r e s i d e n t e c o m m i s s i o n e A f f a r i S o c i a l i S e n a t o ) , M a r i a A n t o n i e t t a G u l i n o ( p r e s i d e n t e C o n s i g l i o N a z i o n a l e O r d i n e P s i c o l o g i ) , F r a n c e s c o M a e s a n o ( c o o r d i n a t o r e n a z i o n a l e d e l l a c a m p a g n a D i r i t t o a s t a r e b e n e ) , M a u r a L a t i n i ( p r e s i d e n t e C o o p I t a l i a ) , M a r c o P e r d u c a ( d i r i g e n t e d e l l ’ A s s o c i a z i o n e L u c a C o s c i o n i ) , M i c h e l a M a r z a n o ( F i l o s o f a , d o c e n t e u n i v e r s i t a r i a , s c r i t t r i c e ) , A l e s s i a F i l i p p i ( A r g e n t o o l i m p i c o , c a m p i o n e s s a e u r o p e a e d e l m o n d o d i n u o t o ) , L i n d a L a u r a S a b b a d i n i ( S t a t i s t i c a , p i o n i e r a i n q u e s t o c a m p o d e g l i s t u d i d i g e n e r e ) , W a l t e r R i z z e t t o ( F r a t e l l i d ’ I t a l i a ) , F i l i p p o S e n s i ( P a r t i t o D e m o c r a t i c o ) , R i c c a r d o M a g i ( + E u r o p a ) , E l i s a P i r r o ( M o v i m e n t o 5 S t e l l e ) , P a t r i z i a M a r r o c c o ( F o r z a I t a l i a ) .