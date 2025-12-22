R o m a , 2 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ A n c o r a u n a d o n n a u c c i s a p e r m a n o d e l l ’ u o m o c h e d i c e v a d i a m a r l a . L a t r a g i c a m o r t e d i A n n a T a g l i a f e r r i a C a v a d e ’ T i r r e n i l a s c i a s g o m e n t i , c o n f e r m a c h e q u e l l a d e i f e m m i n i c i d i è u n a v e r a e p r o p r i a e m e r g e n z a s o c i a l e e c h e c o m e t a l e v a t r a t t a t a " . L o a f f e r m a M a r a C a r f a g n a , s e g r e t a r i o d i N o i m o d e r a t i . " O g g i - a g g i u n g e - p i a n g i a m o p e r A n n a e p e r l a s u a f a m i g l i a , a l l a q u a l e e s p r i m o t u t t a l a m i a v i c i n a n z a i n q u e s t o m o m e n t o d i e n o r m e d o l o r e , c i s t r i n g i a m o a l l a m a d r e , r i m a s t a f e r i t a , e a l l ’ i n t e r a c o m u n i t à c a v e s e r i b a d e n d o c h e p e r f e r m a r e q u e s t a s t r a g e o c c o r r e i n n a n z i t u t t o u n a r i b e l l i o n e c u l t u r a l e . L e l e g g i c i s o n o , s o n o s t a t e a n c h e r a f f o r z a t e n e g l i u l t i m i a n n i , q u e l l a c h e v a s c o n f i t t a è l a c u l t u r a m a l a t a d e l p o s s e s s o c h e r e s i s t e n o n o s t a n t e o g n i n o r m a , o g n i c o n d a n n a s o c i a l e . È u n a b a t t a g l i a c h e c i r i g u a r d a t u t t i : l a d i f e s a d e l l e d o n n e d e v e d i v e n t a r e u n a p r i o r i t à c o n d i v i s a , p a r t e n d o d a i p i ù g i o v a n i . E d è i l m o m e n t o c h e g l i u o m i n i f a c c i a n o u n p a s s o a v a n t i , a s s u m e n d o s i l a r e s p o n s a b i l i t à d i p r e n d e r e l e d i s t a n z e d a o g n i m o d e l l o c h e v e d e l a d o n n a c o m e u n a p r o p r i e t à , c o m e u n a p r e d a ” .