S t o c c o l m a , 2 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - L e a u t o r i t à s v e d e s i h a n n o f e r m a t o u n a n a v e r u s s a s a n z i o n a t a , l a A d l e r , d o p o e s s e r e s a l i t e a b o r d o e a v e r l a i s p e z i o n a t a . " N o n è c o n s e n t i t o l o r o d i p r o s e g u i r e l a n a v i g a z i o n e s e n z a i l v i a l i b e r a d e l p r o c u r a t o r e " , h a d i c h i a r a t o i l p o r t a v o c e d e l l a d o g a n a s v e d e s e , M a r t i n H o g l u n d , a l l ' e m i t t e n t e r e g i o n a l e S v t . I e r i , l a n a v e c a r g o A d l e r a v e v a s u b i t o u n g u a s t o a l m o t o r e e d e r a r i m a s t a a n c o r a t a a l l a r g o d e l l a c o s t a o c c i d e n t a l e d e l l a S v e z i a . L a d o g a n a s v e d e s e e r a q u i n d i s a l i t a a b o r d o d e l l a n a v e e d a v e v a e f f e t t u a t o u n ' i s p e z i o n e i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l a G u a r d i a C o s t i e r a . I l c a s o è s t a t o o r a i n o l t r a t o a l p r o c u r a t o r e H e n r i k S ö d e r m a n d e l l ' U n i t à n a z i o n a l e s v e d e s e p e r l a c r i m i n a l i t à o r g a n i z z a t a i n t e r n a z i o n a l e . L ' A d l e r è s t a t a p r e c e d e n t e m e n t e u t i l i z z a t a p e r t r a s p o r t a r e a r m i r u s s e e i l s u o p r o p r i e t a r i o , M L e a s i n g L L C , è s a n z i o n a t o d a g l i S t a t i U n i t i e d a l l ' U n i o n e E u r o p e a . L a s o c i e t à è s t a t a s a n z i o n a t a p e r a v e r u t i l i z z a t o l e s u e n a v i p e r t r a s p o r t a r e m u n i z i o n i n o r d c o r e a n e i n R u s s i a , d a u t i l i z z a r e n e l l a g u e r r a c o n t r o l ' U c r a i n a . L ' a b b o r d a g g i o d e l l ' A d l e r s e g u e l ' a c u i r s i d e l l e t e n s i o n i t r a l a R u s s i a e i p a e s i c h e s i a f f a c c i a n o s u l M a r B a l t i c o . L e p e t r o l i e r e r u s s e d e l l a " f l o t t a o m b r a " s o n o s t a t e c o l l e g a t e a o p e r a z i o n i d i s a b o t a g g i o e a c c u s a t e d i a v e r l a n c i a t o d r o n i s u l l e c i t t à e u r o p e e .