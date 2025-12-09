P a r i g i , 9 d i c . ( A d n k r o n o s / A f p ) - S o n o 6 7 i g i o r n a l i s t i u c c i s i m e n t r e s v o l g e v a n o i l l o r o l a v o r o o i n r e l a z i o n e a e s s o i n t u t t o i l m o n d o n e l l ' u l t i m o a n n o , q u a s i l a m e t à d e i q u a l i n e l l a S t r i s c i a d i G a z a " s o t t o i l f u o c o d e l l e f o r z e a r m a t e i s r a e l i a n e " . A d a n n u n c i a r l o è R e p o r t e r s e n z a F r o n t i e r e ( R s f ) . " I l n u m e r o d i g i o r n a l i s t i u c c i s i ( d a l p r i m o d i c e m b r e 2 0 2 4 a l p r i m o d i c e m b r e 2 0 2 5 ) è r i p a r t i t o a l r i a l z o , a c a u s a d e l l e p r a t i c h e c r i m i n a l i d e l l e f o r z e a r m a t e r e g o l a r i o n o n r e g o l a m e n t a t e e d e l l a c r i m i n a l i t à o r g a n i z z a t a " , l a m e n t a l ' o r g a n i z z a z i o n e p e r l a l i b e r t à d i s t a m p a , c h e a f f e r m a c h e " i g i o r n a l i s t i n o n m u o i o n o , v e n g o n o u c c i s i " .