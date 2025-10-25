R o m a , 2 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " E s p r i m i a m o p i e n a s o l i d a r i e t à a l g i o r n a l i s t a A l e s s a n d r o S a h e b i , a g g r e d i t o a R o m a s o l o p e r a v e r i n d o s s a t o u n a f e l p a c o n l a s c r i t t a A z i o n e a n t i f a s c i s t a . I l n o s t r o a b b r a c c i o v a a n c h e a l l a m o g l i e F r a n c e s c a e a l f i g l i o l e t t o d i s e i m e s i . È g r a v i s s i m o c h e n e l n o s t r o P a e s e , n e l 2 0 2 5 , u n g i o r n a l i s t a e l a s u a f a m i g l i a p o s s a n o e s s e r e v i t t i m e d i v i o l e n z a f a s c i s t a " . C o s ì S a n d r o R u o t o l o , r e s p o n s a b i l e I n f o r m a z i o n e n e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o . " Q u e s t i e p i s o d i - s o t t o l i n e a - n o n p o s s o n o e s s e r e m i n i m i z z a t i n é i g n o r a t i : l ’ a g g r e s s i o n e a S a h e b i è u n ’ a g g r e s s i o n e a i v a l o r i a n t i f a s c i s t i s a n c i t i d a l l a n o s t r a C o s t i t u z i o n e . A t t e n d i a m o d i s a p e r e s e l a p r e s i d e n t e M e l o n i e i l G o v e r n o - c o n c l u d e l ' e u r o p a r l a m e n t a r e D e m - a v r a n n o i l c o r a g g i o d i p r e n d e r e p o s i z i o n e c h i a r a e n e t t a , s e n z a a m b i g u i t à , c o n t r o o g n i r i g u r g i t o n e o f a s c i s t a " .