R o m a , 9 d i c . - ( A d n k r o n o s ) - L ’ A s s o c i a z i o n e A m i c i d e l l ’ A v e n t i n o E t s p r e s e n t a O p o n b o x 6 – A l b e r o d ’ A r t i s t a , s e s t a e d i z i o n e d e l p r o g e t t o e s p o s i t i v o c h e m e t t e i n r e l a z i o n e l a s c u l t u r a c o n t e m p o r a n e a c o n i l p a e s a g g i o s t o r i c o d e i g i a r d i n i d e l l ’ A v e n t i n o . L ’ i n a u g u r a z i o n e è f i s s a t a p e r d o m e n i c a 1 4 d i c e m b r e a l l e 1 0 . 3 0 a P i a z z a A l b i n a , c o n u n p e r c o r s o c h e p r o s e g u i r à n e l G i a r d i n o d i S a n t ’ A l e s s i o . L a m o s t r a , c u r a t a d a A d A – C u l t u r a , r i u n i s c e l e i n s t a l l a z i o n i s i t e - s p e c i f i c d i F a b i o M a r i a A l e c c i , N i n a E a t o n , G i a n l u c a E s p o s i t o , S u s a n n e K e s s l e r , S a m u e l e V e s u v i o e P a u l W i e d m e r , d a n d o v i t a a u n i t i n e r a r i o i m m e r s i v o i n c u i a r t e , n a t u r a e r i f l e s s i o n e e c o l o g i c a d i a l o g a n o i n m o d o i m m e d i a t o e s p o n t a n e o . I l p r o g e t t o è p r o m o s s o c o n i l M u n i c i p i o I R o m a C e n t r o , c h e n e s o s t i e n e l a v a l e n z a c u l t u r a l e e a m b i e n t a l e . L ’ a s s e s s o r e G i u l i a S i l v i a G h i a s o t t o l i n e a c o m e O p e n b o x 6 – A l b e r o d ’ a r t i s t a “ r a p p r e s e n t i u n d i a l o g o v i r t u o s o t r a a r t e c o n t e m p o r a n e a , p a e s a g g i o e c o m u n i t à , v a l o r i z z a n d o i l u o g h i d e l l ’ A v e n t i n o e r i c h i a m a n d o c i a l l a r e s p o n s a b i l i t à v e r s o i l f u t u r o d e l l a c i t t à . G l i a l b e r i , c u s t o d i d e l l a b i o d i v e r s i t à e r e g o l a t o r i d e l c l i m a , d i v e n t a n o s i m b o l o d i s o s t e n i b i l i t à e r i n a s c i t a . C o m e M u n i c i p i o I , s o s t e n i a m o c o n c o n v i n z i o n e i n i z i a t i v e c h e u n i s c o n o c r e a t i v i t à , c u r a d e l t e r r i t o r i o e a t t e n z i o n e a m b i e n t a l e , i n l i n e a c o n l ’ i m p e g n o d i R i f o r e s t i a m o R o m a ! p e r u n a c i t t à p i ù v e r d e , p i ù s a n a e p i ù b e l l a ” . I l t e m a d e l l ’ a l b e r o g u i d a l ’ i n t e r o p r o g e t t o c o m e m e t a f o r a e t e s t i m o n i a n z a : r a d i c e v i t a l e d e l p i a n e t a , r e g o l a t o r e c l i m a t i c o , s i m b o l o u n i v e r s a l e d i c r e s c i t a e r e s i l i e n z a , p o n t e c o s t a n t e t r a n a t u r a e d i m e n s i o n e s p i r i t u a l e . N e l g i a r d i n o d i P i a z z a A l b i n a , i l p u b b l i c o t r o v e r à u n g r a n d e a l b e r o d i N a t a l e d ’ a r t i s t a , u n ’ o p e r a c o l l e t t i v a c h e p r e n d e f o r m a t r a g l i o l m i e s i a n i m a g r a z i e a i c o n t r i b u t i d e i s e i a r t i s t i c o i n v o l t i . L e s c a t o l e s o s p e s e d i F a b i o M a r i a A l e c c i , l e f o r m e o r g a n i c h e e c o l o r a t e d i N i n a E a t o n , l a g a b b i a d o r a t a d i S u s a n n e K e s s l e r , i p e s c i t r a l e f r o n d e d i G i a n l u c a E s p o s i t o , l e f i g u r e i n a s c o l t o d i S a m u e l e V e s u v i o e l e o r b i t e i m m a g i n a r i e d i P a u l W i e d m e r t r a s f o r m a n o l ’ a l b e r o i n u n v e r o e p r o p r i o u n i v e r s o p o e t i c o , i n c u i n a t u r a e i m m a g i n a z i o n e s i i n t r e c c i a n o . I l p e r c o r s o p r o s e g u e n e l v i c i n o G i a r d i n o d i S a n t ’ A l e s s i o , d o v e s o n o e s p o s t e l e i n s t a l l a z i o n i i n d i v i d u a l i d e g l i a r t i s t i . L e c r e a t u r e g r o t t e s c h e e r i c i c l a t e d i A l e c c i s i a d a g i a n o s u i r a m i d i u n f i c u s , m e n t r e E s p o s i t o r i f l e t t e s u l l a f r a g i l i t à d e l v i v e n t e a t t r a v e r s o u n a g a b b i a - e d i c o l a p o p o l a t a d a f i a m m i f e r i . I l c o l o r e d i v e n t a p r o g e t t o e m e r a v i g l i a n e l l e o p e r e d i N i n a E a t o n , m e n t r e S a m u e l e V e s u v i o p o r t a i n s c e n a f i g u r e s o s p e s e t r a m i t o , n a t u r a e m i g r a z i o n i b o t a n i c h e . P a u l W i e d m e r , i n f i n e , i n v i t a a l l a r e c i p r o c i t à e a l l o s c a m b i o c o n u n l a v o r o c h e r i c h i a m a a n c h e i l p e n s i e r o d i J a c q u e s D e r r i d a . C o n q u e s t a e d i z i o n e , O p e n b o x 6 – A l b e r o d ’ A r t i s t a c o n f e r m a l a m i s s i o n e d e l l ’ A s s o c i a z i o n e A m i c i d e l l ’ A v e n t i n o : v a l o r i z z a r e l u o g h i u n i c i d e l l a c i t t à a t t r a v e r s o l a r i c e r c a a r t i s t i c a c o n t e m p o r a n e a e a l i m e n t a r e u n d i a l o g o c o s t a n t e t r a n a t u r a , c o m u n i t à e c u l t u r a . L ’ i n g r e s s o a l l a m o s t r a è l i b e r o .