Roma, 20 dic. (Adnkronos) - È stata inaugurata la nuova Piazza della Moretta, al termine di un importante intervento di riqualificazione urbana che ha interessato unarea di circa 2.162 metri quadrati, nel cuore dellansa barocca di Roma (Guarda) Il progetto ha avuto come obiettivo principale la creazione di uno spazio più funzionale, accessibile e vivibile, restituendo alla cittadinanza una piazza rinnovata, capace di coniugare decoro urbano, sicurezza e qualità dello spazio pubblico. La Presidente del Municipio I Roma Centro, Lorenza Bonaccorsi, ha dichiarato: Oggi celebriamo non solo un restyling estetico e urbanistico. Piazza della Moretta diventa un luogo di incontro e interazione, dove i cittadini possono ritrovare il piacere di vivere e condividere il proprio spazio urbano. LAss. ai Lavori Pubblici, Alessandra Sermoneta, ha aggiunto: La riqualificazione di questa piazza rappresenta un passo importante verso la valorizzazione del nostro patrimonio urbano. Abbiamo scelto materiali sostenibili e un design che rispetta lidentità storica del luogo, creando un ambiente sicuro e accogliente per tutti. La nuova Piazza della Moretta si caratterizza per una pavimentazione in pietra lavica e sampietrini, ampi marciapiedi dedicati ai pedoni e spazi pensati per favorire linterazione sociale e il commercio di prossimità. Particolare attenzione è stata dedicata alla sicurezza, grazie al miglioramento dellilluminazione pubblica, e al comfort degli utenti, rendendo la piazza un nuovo punto di riferimento per il quartiere. Il progetto integra inoltre elementi di sostenibilità ambientale, con linserimento di alberi e arbusti che contribuiscono al miglioramento della qualità dellaria e alla creazione di zone dombra nei mesi estivi. Per garantire una fruizione completa dello spazio, sono state installate panchine in punti strategici, pensate come luoghi di sosta e socialità. È stata inoltre riorganizzata larea di parcheggio, con posti riservati alle persone con disabilità e stalli dedicati a biciclette e motocicli, incentivando modalità di mobilità sostenibile. Lintervento ha previsto un investimento complessivo di 1 milione di euro e rientra nel più ampio programma di opere legate al Giubileo 2025, che ha coinvolto i Municipi nella riqualificazione dei territori con lobiettivo di rendere Roma più accogliente e funzionale per residenti e visitatori.