R o m a , 2 0 d i c . ( A d n k r o n o s ) - È s t a t a i n a u g u r a t a l a n u o v a P i a z z a d e l l a M o r e t t a , a l t e r m i n e d i u n i m p o r t a n t e i n t e r v e n t o d i r i q u a l i f i c a z i o n e u r b a n a c h e h a i n t e r e s s a t o u n ’ a r e a d i c i r c a 2 . 1 6 2 m e t r i q u a d r a t i , n e l c u o r e d e l l ’ a n s a b a r o c c a d i R o m a ( G u a r d a ) I l p r o g e t t o h a a v u t o c o m e o b i e t t i v o p r i n c i p a l e l a c r e a z i o n e d i u n o s p a z i o p i ù f u n z i o n a l e , a c c e s s i b i l e e v i v i b i l e , r e s t i t u e n d o a l l a c i t t a d i n a n z a u n a p i a z z a r i n n o v a t a , c a p a c e d i c o n i u g a r e d e c o r o u r b a n o , s i c u r e z z a e q u a l i t à d e l l o s p a z i o p u b b l i c o . L a P r e s i d e n t e d e l M u n i c i p i o I R o m a C e n t r o , L o r e n z a B o n a c c o r s i , h a d i c h i a r a t o : “ O g g i c e l e b r i a m o n o n s o l o u n r e s t y l i n g e s t e t i c o e u r b a n i s t i c o . P i a z z a d e l l a M o r e t t a d i v e n t a u n l u o g o d i i n c o n t r o e i n t e r a z i o n e , d o v e i c i t t a d i n i p o s s o n o r i t r o v a r e i l p i a c e r e d i v i v e r e e c o n d i v i d e r e i l p r o p r i o s p a z i o u r b a n o ” . L ’ A s s . a i L a v o r i P u b b l i c i , A l e s s a n d r a S e r m o n e t a , h a a g g i u n t o : “ L a r i q u a l i f i c a z i o n e d i q u e s t a p i a z z a r a p p r e s e n t a u n p a s s o i m p o r t a n t e v e r s o l a v a l o r i z z a z i o n e d e l n o s t r o p a t r i m o n i o u r b a n o . A b b i a m o s c e l t o m a t e r i a l i s o s t e n i b i l i e u n d e s i g n c h e r i s p e t t a l ’ i d e n t i t à s t o r i c a d e l l u o g o , c r e a n d o u n a m b i e n t e s i c u r o e a c c o g l i e n t e p e r t u t t i ” . L a n u o v a P i a z z a d e l l a M o r e t t a s i c a r a t t e r i z z a p e r u n a p a v i m e n t a z i o n e i n p i e t r a l a v i c a e s a m p i e t r i n i , a m p i m a r c i a p i e d i d e d i c a t i a i p e d o n i e s p a z i p e n s a t i p e r f a v o r i r e l ’ i n t e r a z i o n e s o c i a l e e i l c o m m e r c i o d i p r o s s i m i t à . P a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e è s t a t a d e d i c a t a a l l a s i c u r e z z a , g r a z i e a l m i g l i o r a m e n t o d e l l ’ i l l u m i n a z i o n e p u b b l i c a , e a l c o m f o r t d e g l i u t e n t i , r e n d e n d o l a p i a z z a u n n u o v o p u n t o d i r i f e r i m e n t o p e r i l q u a r t i e r e . I l p r o g e t t o i n t e g r a i n o l t r e e l e m e n t i d i s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e , c o n l ’ i n s e r i m e n t o d i a l b e r i e a r b u s t i c h e c o n t r i b u i s c o n o a l m i g l i o r a m e n t o d e l l a q u a l i t à d e l l ’ a r i a e a l l a c r e a z i o n e d i z o n e d ’ o m b r a n e i m e s i e s t i v i . P e r g a r a n t i r e u n a f r u i z i o n e c o m p l e t a d e l l o s p a z i o , s o n o s t a t e i n s t a l l a t e p a n c h i n e i n p u n t i s t r a t e g i c i , p e n s a t e c o m e l u o g h i d i s o s t a e s o c i a l i t à . È s t a t a i n o l t r e r i o r g a n i z z a t a l ’ a r e a d i p a r c h e g g i o , c o n p o s t i r i s e r v a t i a l l e p e r s o n e c o n d i s a b i l i t à e s t a l l i d e d i c a t i a b i c i c l e t t e e m o t o c i c l i , i n c e n t i v a n d o m o d a l i t à d i m o b i l i t à s o s t e n i b i l e . L ’ i n t e r v e n t o h a p r e v i s t o u n i n v e s t i m e n t o c o m p l e s s i v o d i 1 m i l i o n e d i e u r o e r i e n t r a n e l p i ù a m p i o p r o g r a m m a d i o p e r e l e g a t e a l G i u b i l e o 2 0 2 5 , c h e h a c o i n v o l t o i M u n i c i p i n e l l a r i q u a l i f i c a z i o n e d e i t e r r i t o r i c o n l ’ o b i e t t i v o d i r e n d e r e R o m a p i ù a c c o g l i e n t e e f u n z i o n a l e p e r r e s i d e n t i e v i s i t a t o r i .