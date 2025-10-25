R o m a , 2 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " U n g i o r n a l i s t a p i c c h i a t o p e r u n a f e l p a a n t i f a s c i s t a . N e l 2 0 2 5 . A R o m a . D a v a n t i a l l a m o g l i e e a u n b a m b i n o d i s e i m e s i . È u n f a t t o a l l u c i n a n t e c h e c o l p i s c e c h i u n q u e c r e d a n e l l a l i b e r t à , n e l l a d i g n i t à , n e l l a c i v i l t à . Q u e s t i n o n s o n o ' e p i s o d i ' . S o n o s e g n a l i m a r c i d i u n c l i m a c h e s i s t a f a c e n d o v e l e n o , d o v e l a v i o l e n z a p o l i t i c a t o r n a a c a m m i n a r e a t e s t a a l t a e c h i o s a e s p o r s i v i e n e c o l p i t o . I t r e v i g l i a c c h i c h e h a n n o a g g r e d i t o A l e s s a n d r o S a h e b i d e v o n o e s s e r e i d e n t i f i c a t i i m m e d i a t a m e n t e e r i s p o n d e r e d e l l e p r o p r i e a z i o n i d a v a n t i a l l a l e g g e " . C o s ì l a s e n a t r i c e M 5 S B a r b a r a F l o r i d i a , p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e d i V i g i l a n z a R a i . " N e s s u n a a t t e n u a n t e , n e s s u n s i l e n z i o c o m p l i c e . E l a p o l i t i c a , t u t t a — n e s s u n o e s c l u s o — d e v e c o n d a n n a r e q u e s t o a t t o s e n z a t e n t e n n a m e n t i , s e n z a e q u i l i b r i s m i , s e n z a ' m a ' . M a s s i m a s o l i d a r i e t à a d A l e s s a n d r o S a h e b i e a l l a s u a f a m i g l i a . C h i t a c e o m i n i m i z z a d i v e n t a p a r t e d e l p r o b l e m a " , c o n c l u d e l ' e s p o n e n t e p e n t a s t e l l a t a .