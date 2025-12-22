R o m a , 2 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - I l C o n s o r z i o E r p I t a l i a , u n o d e i p r i n c i p a l i S i s t e m i C o l l e t t i v i s e n z a s c o p o d i l u c r o a t t i v i i n I t a l i a p e r l a g e s t i o n e d e i R a e e ( R i f i u t i d i A p p a r e c c h i a t u r e E l e t t r i c h e e d E l e t t r o n i c h e ) e d e i r i f i u t i d i p i l e e a c c u m u l a t o r i , h a r e a l i z z a t o l ’ i n d a g i n e S w o a – S u r v e y W a s t e & O p p o r t u n i t i e s A w a r e n e s s – c o n l ’ o b i e t t i v o d i m i s u r a r e i l l i v e l l o d i c o n o s c e n z a , p e r c e z i o n e e c o m p o r t a m e n t o d e g l i i t a l i a n i r i s p e t t o a l r i c i c l o d e i r i f i u t i e l e t t r o n i c i . L a f o t o g r a f i a e m e r s a d a l l a r i c e r c a , c o n d o t t a s u u n c a m p i o n e r a p p r e s e n t a t i v o d i o l t r e 1 . 2 0 0 c i t t a d i n i t r a i 2 0 e i 6 0 a n n i , r e s t i t u i s c e u n q u a d r o c h i a r o : i l t e m a d e i R a e e è a n c o r a p o c o c o n o s c i u t o , n o n o s t a n t e l a c r e s c e n t e a t t e n z i o n e v e r s o l a s o s t e n i b i l i t à . I l 7 3 % d e g l i i t a l i a n i s i c o n s i d e r a p r e p a r a t o , m a p i ù d e l l a m e t à ( 5 6 % ) n o n s a c o s a s i g n i f i c h i l ’ a c r o n i m o R a e e , e s o l o i l 4 4 % l o c o l l e g a c o r r e t t a m e n t e a i r i f i u t i d i a p p a r e c c h i a t u r e e l e t t r i c h e e d e l e t t r o n i c h e . A n c h e i c o m p o r t a m e n t i d i c h i a r a t i r a c c o n t a n o d i u n ’ I t a l i a a d u e v e l o c i t à : i l 4 1 % a f f e r m a d i r i c i c l a r e c o r r e t t a m e n t e i R a e e , m a t r a q u e s t i u n a p a r t e s i g n i f i c a t i v a l i c o n f e r i s c e i n m o d o s c o r r e t t o – i l 2 5 % n e l l ’ i n d i f f e r e n z i a t o e i l 2 2 % t r a m i t e o p e r a t o r i n o n u f f i c i a l i . I l 3 6 % c o n s e r v a d i s p o s i t i v i e l e t t r o n i c i a c a s a p e r c h é n o n s a d o v e p o r t a r l i . U n d a t o c h e e v i d e n z i a c o m e l a v o l o n t à d i f a r e b e n e c i s i a , m a s i a s p e s s o f r e n a t a d a l l a m a n c a n z a d i i n f o r m a z i o n i p r a t i c h e o d a l l a d i f f i c o l t à d i a c c e s s o a i p u n t i d i r a c c o l t a . A c c a n t o a q u e s t i o s t a c o l i c u l t u r a l i e l o g i s t i c i , l ’ i n d a g i n e e v i d e n z i a u n a d o m a n d a l a t e n t e d i s e r v i z i p i ù v i c i n i a i c i t t a d i n i . T r a l e p r o p o s t e p i ù c o n d i v i s e s p i c c a n o l ’ i n t r o d u z i o n e d i c o n t e n i t o r i c o n d o m i n i a l i d e d i c a t i ( 6 5 % ) , l a r a c c o l t a p o r t a a p o r t a a n c h e p e r i R a e e ( 6 0 % ) e p i ù c a m p a g n e i n f o r m a t i v e s u i c a n a l i t r a d i z i o n a l i e d i g i t a l i ( 5 5 % ) .