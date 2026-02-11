M i l a n o , 1 1 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I l t i t o l o i n q u a d r a b e n i s s i m o i l t e m a e a m e f a p i a c e r e p o r t a r e i l s a l u t o a q u e s t o e v e n t o o r g a n i z z a t o d a S i r m i n o c c a s i o n e d e l l a G i o r n a t a i n t e r n a z i o n a l e d e l l e d o n n e e d e l l e r a g a z z e n e l l a s c i e n z a . U n a p p u n t a m e n t o a c u i t e n g o m o l t o , e s s e n d o d a s e m p r e i m p e g n a t a n e l f a r c r e s c e r e l a p r e s e n z a f e m m i n i l e n e l l e d i s c i p l i n e S t e m " . C o s ì D i a n a B r a c c o , p r e s i d e n t e e C e o d e l g r u p p o B r a c c o , i n u n v i d e o m e s s a g g i o i n v i a t o a l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i r a d i o l o g i a m e d i c a e i n t e r v e n t i s t i c a c h e o g g i h a p r o m o s s o a l C e n t r o d i a g n o s t i c o i t a l i a n o ( C d i ) a M i l a n o , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n F o n d a z i o n e B r a c c o , l ' e d i z i o n e 2 0 2 6 s u ' I n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e : c o n o s c e n z a , r e s p o n s a b i l i t à e p a r t e c i p a z i o n e ' . " T r a l e t a n t e i n i z i a t i v e p o r t a t e a v a n t i d a F o n d a z i o n e B r a c c o i n q u e s t i a n n i - h a r i c o r d a t o l a p r e s i d e n t e d i F o n d a z i o n e B r a c c o e p r e s i d e n t e e C e o d e l C d i - c i t o d u e p r o g e t t i p e r m e p a r t i c o l a r m e n t e s i g n i f i c a t i v i : i l ' M a n i f e s t o M i n d t h e S t e m G a p ' , r i v o l t o a s c u o l e , f a m i g l i e , r a g a z z e e r a g a z z i p e r c o m b a t t e r e g l i s t e r e o t i p i c h e o s t a c o l a n o i p e r c o r s i f e m m i n i l i n e l l e d i s c i p l i n e s c i e n t i f i c h e ; e l a m o s t r a ' U n a v i t a d a s c i e n z i a t a - I v o l t i d e l p r o g e t t o # 1 0 0 e s p e r t e ' , u n a s e r i e d i r i t r a t t i r e a l i z z a t i d a l c e l e b r e f o t o g r a f o f r a n c e s e G e r a l d B r u n e a u : u n a g a l l e r i a d i b i o l o g h e , c h i m i c h e , f a r m a c o l o g h e , i n g e g n e r e e t a n t e a l t r e , c h e v u o l e a v v i c i n a r e i l g r a n d e p u b b l i c o a l v o l t o f e m m i n i l e d e l l a r i c e r c a e a l l o s t e s s o t e m p o r a p p r e s e n t a r e l a s c i e n z a c o m e b e l l e z z a , a c c e s s i b i l i t à e , p e r c h é n o , d i v e r t i m e n t o . L a m o s t r a è s t a t a p o r t a t a i n d i v e r s e s e d i i t a l i a n e e i n t e r n a z i o n a l i - c i t o W a s h i n g t o n , P h i l a d e l p h i a , C h i c a g o , L o s A n g e l e s , N e w Y o r k , C i t t à d e l M e s s i c o , P r a g a , H a i f a , P a n a m a , C o s t a R i c a - e d i r e c e n t e h a a v u t o l ' o n o r e d i e s s e r e o s p i t a t a p r e s s o l a G a l l e r i a d e i B u s t i d e l l a C a m e r a , e p r e s t o a r r i v e r à a n c h e i n S e n a t o " . " T u t t o q u e s t o - h a s o t t o l i n e a t o D i a n a B r a c c o - l o f a c c i a m o m o s s i d a u n a c o n v i n z i o n e m o l t o c o n c r e t a : s e n z a l a p i e n a p a r t e c i p a z i o n e d e l l e d o n n e , l a s c i e n z a p e r d e i n t e l l i g e n z a , p r o f o n d i t à e v i s i o n e . E q u e s t o è i n a c c e t t a b i l e , t a n t o p i ù i n u n m o m e n t o i n c u i s t i a m o a f f r o n t a n d o u n a t r a s f o r m a z i o n e t e c n o l o g i c a s e n z a p r e c e d e n t i , l a c u i p u n t a d i d i a m a n t e è r a p p r e s e n t a t a d a l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e " . " N e l n o s t r o a m b i t o d e l l a m e d i c i n a e d e l l e L i f e s c i e n c e s , a d e s e m p i o , l ' I a o f f r e o p p o r t u n i t à s t r a o r d i n a r i e - h a s p i e g a t o D i a n a B r a c c o - p e r m e t t e n d o d i r i c o n o s c e r e p a t t e r n c h e s f u g g o n o a l l ' o s s e r v a z i o n e u m a n a e d i t r a s f o r m a r e e n o r m i v o l u m i d i d a t i i n i n f o r m a z i o n i u t i l i p e r l a p r e v e n z i o n e , l a d i a g n o s i p r e c o c e e l a p e r s o n a l i z z a z i o n e d e l l e c u r e . I n p a r t i c o l a r e , n e l c a m p o d e l l a d i a g n o s t i c a s t i a m o a s s i s t e n d o a u n p a s s a g g i o c r u c i a l e : d a l l e i m m a g i n i c o m e r a p p r e s e n t a z i o n i v i s i v e a l l e i m m a g i n i c o m e f o n t i d i i n f o r m a z i o n e q u a n t i t a t i v a . Q u e s t o s i g n i f i c a o f f r i r e a i p r o f e s s i o n i s t i s a n i t a r i s t r u m e n t i p i ù a f f i d a b i l i p e r d e c i s i o n i c h e i n c i d o n o p r o f o n d a m e n t e s u l l a v i t a d e l l e p e r s o n e . E ' u n c a m b i a m e n t o p r o f o n d o c h e c o n s o l i d a a n c h e l a s t r a d a a l l a c o s i d d e t t a m e d i c i n a p r e d i t t i v a : l a d i a g n o s t i c a n o n s i l i m i t a p i ù a d e s c r i v e r e c i ò c h e v e d i a m o , m a c o n t r i b u i s c e a p r e v e d e r e c i ò c h e p o t r e b b e a c c a d e r e , i n t e g r a n d o s i i n m o d o s e m p r e p i ù s t r e t t o c o n l a m e d i c i n a d i p r e c i s i o n e " . I n q u e s t o s c e n a r i o , h a p r o s e g u i t o , " i l r u o l o d e l l ' i n d u s t r i a è c r u c i a l e . I n n o v a r e n o n s i g n i f i c a s o l o s v i l u p p a r e n u o v e t e c n o l o g i e , m a f a r l o c o n r e s p o n s a b i l i t à , t r a s p a r e n z a e v i s i o n e d i l u n g o p e r i o d o . I n B r a c c o i n v e s t i a m o c o n c o n v i n z i o n e n e l l e t e c n o l o g i e d i g i t a l i a p p l i c a t e a l l a s a n i t à e , i n p a r t i c o l a r e , n e l l ' u s o d e l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e p e r m i g l i o r a r e l ' a f f i d a b i l i t à e l a q u a l i t à d e l l a d i a g n o s t i c a . A n c h e i l n o s t r o C e n t r o d i a g n o s t i c o i t a l i a n o , c h e o s p i t a q u e s t o e v e n t o d e l l a S i r m , p o r t a a v a n t i d e l l e i n i z i a t i v e i m p o r t a n t i i n a m b i t o I a . T r a l ' a l t r o , p r o p r i o t r a o g g i e d o m a n i , i l C d i h a o r g a n i z z a t o u n b e l l ' e v e n t o s c i e n t i f i c o a c u i s o c h e a l c u n i d i v o i p a r t e c i p e r a n n o s u i m a g i n g , t e r a n o s t i c a e r a d i o l i g a n d i , r i u n e n d o r a d i o l o g i , m e d i c i n u c l e a r i e r a d i o t e r a p i s t i i n u n p e r c o r s o i n t e g r a t o " . " T r a i p r o g e t t i p i ù r e c e n t i d e l C e n t r o d i a g n o s t i c o i t a l i a n o - h a c o n t i n u a t o D i a n a B r a c c o - v o g l i o c i t a r e C o p a i l o t , u n p r o g r a m m a c o f i n a n z i a t o d a l l a R e g i o n e L o m b a r d i a c h e m i r a a l l o s v i l u p p o d i u n a p i a t t a f o r m a d i g i t a l e c o l l a b o r a t i v a b a s a t a s u l c o n c e t t o d i d i g i t a l t w i n , u n a r a p p r e s e n t a z i o n e v i r t u a l e e d i n a m i c a d e l p a z i e n t e c h e i n t e g r a d a t i c l i n i c i , d i a g n o s t i c i e b i o l o g i c i p e r s u p p o r t a r e l a m e d i c i n a p r e d i t t i v a e p e r s o n a l i z z a t a . A t t r a v e r s o m o d e l l i a v a n z a t i d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , l a p i a t t a f o r m a c o n s e n t i r à d i s i m u l a r e l ' e v o l u z i o n e d e l l e p a t o l o g i e e l a r i s p o s t a a i t r a t t a m e n t i , o f f r e n d o a i m e d i c i u n o s t r u m e n t o d i s u p p o r t o a l l e d e c i s i o n i c l i n i c h e " . I l f u t u r o d e l l ' I a i n m e d i c i n a , h a c o n c l u s o , " n o n d i p e n d e r à s o l o d a g l i a l g o r i t m i , m a d a l l e p e r s o n e c h e l i p r o g e t t a n o , l i v a l i d a n o , l i u t i l i z z a n o e l i g o v e r n a n o . E l e d o n n e d e v o n o e s s e r e c e n t r a l i , c o m e f o r z a t r a s f o r m a t i v a . E c c o p e r c h é a b b i a m o b i s o g n o d i p i ù d o n n e c h e g u i d i n o l a r i c e r c a , l ' i n d u s t r i a , l a r e g o l a m e n t a z i o n e . A b b i a m o b i s o g n o d e l l o r o s g u a r d o c r i t i c o , d e l l a l o r o c a p a c i t à d i c o n i u g a r e i n n o v a z i o n e e r e s p o n s a b i l i t à " .