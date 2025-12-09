K i n s h a s a , 9 d i c . ( A d n k r o n o s / A f p ) - V i o l e n t i c o m b a t t i m e n t i h a n n o s c o n v o l t o l a p a r t e o r i e n t a l e d e l l a R e p u b b l i c a D e m o c r a t i c a d e l C o n g o , m e n t r e l a m i l i z i a M 2 3 s o s t e n u t a d a l R u a n d a a v a n z a r a p i d a m e n t e v e r s o l a c i t t à s t r a t e g i c a d i U v i r a , a l c o n f i n e c o n i l B u r u n d i . I l g r u p p o a r m a t o e i s u o i a l l e a t i r u a n d e s i s i t r o v a v a n o o r m a i a c i r c a 1 5 c h i l o m e t r i a n o r d d i U v i r a , s e c o n d o q u a n t o r i f e r i t o a l l ' A f p d a f o n t i m i l i t a r i e d i s i c u r e z z a . L a r i p r e s a d e l l e v i o l e n z e a r r i v a p o c h i g i o r n i d o p o l a f i r m a d e l l ' a c c o r d o d i p a c e t r a K i n s h a s a e K i g a l i , d u r a n t e u n a c e r i m o n i a a W a s h i n g t o n p r e s i e d u t a d a l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p . S o n o s t a t i s e g n a l a t i s c o n t r i a n c h e a R u n i n g o , u n ' a l t r a p i c c o l a l o c a l i t à a 2 0 k m d a U v i r a , c o n l ' a v v i c i n a m e n t o d e l l ' M 2 3 e d e l l ' e s e r c i t o r u a n d e s e .