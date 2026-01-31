R o m a , 3 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " V o t a r e N o a l r e f e r e n d u m s u l l a g i u s t i z i a s i g n i f i c a d i f e n d e r e l a C o s t i t u z i o n e e l ’ e q u i l i b r i o t r a i p o t e r i d e l l o S t a t o . N o n s i a m o d i f r o n t e a u n a r i f o r m a d e l P a r l a m e n t o , m a a u n a r i f o r m a c o s t i t u z i o n a l e i m p o s t a d a l g o v e r n o M e l o n i , c h e h a b l i n d a t o l a m a g g i o r a n z a , i m p e d i t o o g n i c o n f r o n t o c o n l e o p p o s i z i o n i e f o r z a t o l e p r o c e d u r e p a r l a m e n t a r i , f i n o a l v o t o i n C o m m i s s i o n e a l S e n a t o s e n z a m a n d a t o a l r e l a t o r e , s u i n d i c a z i o n e d e l l ’ e s e c u t i v o " . C o s ì F r a n c e s c o B o c c i a , p r e s i d e n t e d e i S e n a t o r i d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o , a r r i v a n d o a M i l a n o a l l ' e v e n t o U n ' a l t r a s t o r i a , l ' a l t e r n a t i v a n e l m o n d o c h e c a m b i a ' o r g a n i z z a t o d a l l a F o n d a z i o n e D e m o d e l P d . " I l p r o t a g o n i s m o d e l g o v e r n o è s t a t o e s p l i c i t o , a p a r t i r e d a l m i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a N o r d i o , c h e n o n h a m a i n a s c o s t o l a n a t u r a g o v e r n a t i v a d e l l a r i f o r m a , i m p o n e n d o l a a l P a r l a m e n t o c o m e u n t e s t o i n t o c c a b i l e . L o s t e s s o N o r d i o h a , p e r a l t r o , a m m e s s o c h e q u e s t a r e v i s i o n e n o n r i s o l v e a l c u n o d e i p r o b l e m i r e a l i d e l l a g i u s t i z i a i t a l i a n a : n o n m i g l i o r a l ’ e f f i c i e n z a d e i p r o c e s s i , n o n i n c i d e s u l l a l o r o d u r a t a , n o n i n n a l z a l a q u a l i t à d e l l e d e c i s i o n i e n o n i n t e r v i e n e s u p a s s a g g i p r o c e d u r a l i c h e , g i à o g g i , r i s u l t a n o l a r g a m e n t e i n e f f e t t i v i " . " P e r q u e s t o è f a l s o s o s t e n e r e c h e n o n s i t r a t t i d i u n a r i f o r m a d e l g o v e r n o . È s o l o d e l g o v e r n o , e d è i l g o v e r n o c h e d o v r à r i s p o n d e r n e p o l i t i c a m e n t e e i s t i t u z i o n a l m e n t e . N e l m e r i t o , l a r i f o r m a è s b a g l i a t a p e r c h é r o m p e l ’ i m p i a n t o c o s t i t u z i o n a l e d e i p e s i e c o n t r a p p e s i . L a g i u r i s d i z i o n e , n e l l a C o s t i t u z i o n e , s v o l g e u n a f u n z i o n e d i g a r a n z i a e d i e q u i l i b r i o t r a i p o t e r i , n o n d i s u b o r d i n a z i o n e . Q u e s t a r i f o r m a , i n v e c e , s b i l a n c i a i l s i s t e m a , i n d e b o l e n d o l a f u n z i o n e d i c o n t r o l l o e c o n c e n t r a n d o p o t e r e v e r s o l ’ e s e c u t i v o . È u n a v i s i o n e c h e r i s p e c c h i a l ’ i d e a n a z i o n a l i s t a e a u t o r i t a r i a d e l l o S t a t o : m e n o l i m i t i , m e n o c o n t r a p p e s i , p i ù c o m a n d o . È l a s t e s s a l o g i c a c h e i s p i r a T r u m p . C o n q u e s t a r i f o r m a M e l o n i p e r c o r r e l a s t e s s a s t r a d a . L a m a n i f e s t a z i o n e c o n t r o l ' I c e i n c o r s o p r o p r i o q u i a M i l a n o è l a d i m o s t r a z i o n e c h e v o t a r e N o a l r e f e r e n d u m è u n r i b a d i r e i l N o a q u e l m o d e l l o e a l l a d e g e n e r a z i o n e a u t o r i t a r i a d e l l a d e s t r a . V o t a r e N o è u n a t t o d i r e s p o n s a b i l i t à c o s t i t u z i o n a l e e d e m o c r a t i c a " .