M i l a n o , 3 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " L a C o s t i t u z i o n e h a d i s e g n a t o u n p r o c e s s o p e n a l e n e l q u a l e i l g i u d i c e è t e r z o , i l p u b b l i c o m i n i s t e r o è a u t o n o m o , l a d i f e s a è l i b e r a e i n d i p e n d e n t e , e i l c o n f r o n t o t r a a c c u s a e d i f e s a s i s v o l g e i n c o n d i z i o n e d i e f f e t t i v a p a r i t à : i l f a r o è l ’ a r t i c o l o 1 1 1 d e l l a n o s t r a C a r t a . È d e n t r o q u e s t o p e r i m e t r o c h e d e v e c o l l o c a r s i i l d i b a t t i t o - c o m p l e s s o e d e l i c a t o - s u l l a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a " . L o a f f e r m a A n t o n i n o L a L u m i a , p r e s i d e n t e d e l l ’ O r d i n e d e g l i a v v o c a t i d i M i l a n o , p r o n u n c i a n d o i l s u o d i s c o r s o i n o c c a s i o n e d e l l ’ i n a u g u r a z i o n e d e l l ’ a n n o g i u d i z i a r i o . “ S e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e , a s s e t t o d e g l i o r g a n i d i g o v e r n o a u t o n o m o e f u n z i o n i d i s c i p l i n a r i n o n s o n o s l o g a n d a s o c i a l , n o n s o n o c a m p i d i b a t t a g l i a , n o n s o n o o c c a s i o n i p e r t e r r o r i z z a r e c h i a s c o l t a , e v o c a n d o s c e n a r i a p o c a l i t t i c i : s o n o s c e l t e c h e t o c c a n o l a s t r u t t u r a s t e s s a d e l l a g i u r i s d i z i o n e . L ’ A v v o c a t u r a s i m u o v e c o n s p i r i t o c o s t r u t t i v o : l ’ o b i e t t i v o n o n è c o l p i r e q u a l c u n o , m a d a r e e q u i l i b r i o a l s i s t e m a e r a f f o r z a r e l a t e r z i e t à d e l g i u d i c e , r e n d e n d o c h i a r a , a n c h e s u l p i a n o o r d i n a m e n t a l e , l a d i s t i n z i o n e t r a c h i g i u d i c a e c h i e s e r c i t a l ’ a z i o n e p e n a l e ” a g g i u n g e . “ D u e c o o r d i n a t e n o n s o n o n e g o z i a b i l i : l ’ i n d i p e n d e n z a d e l l a m a g i s t r a t u r a e l a g a r a n z i a d i u n p r o c e s s o p e n a l e i n c u i n e s s u n o a b b i a l ’ i m p r e s s i o n e c h e i l g i u d i c a n t e n o n s i a d a v v e r o e q u i d i s t a n t e . V o g l i a m o c h e q u e s t o e q u i l i b r i o s i a r e a l e , n o n s o l o p r o c l a m a t o . I l p r o c e s s o p e n a l e n o n è i l l u o g o d e l l a l o t t a t r a p o t e r i , m a l o s p a z i o i n c u i l a R e p u b b l i c a v e r i f i c a , c a s o p e r c a s o , l a p r o p r i a f e d e l t à a i d i r i t t i f o n d a m e n t a l i . S i a m o c o n v i n t i c h e i l c o n f r o n t o r e f e r e n d a r i o d e b b a a v v e n i r e n e l r i s p e t t o d e l l e p a r t i , s e n z a d e l e g i t t i m a z i o n i r e c i p r o c h e e a v e n d o c u r a d i i n f o r m a r e c o r r e t t a m e n t e i c i t t a d i n i p e r r e n d e r l i c o n s a p e v o l i d e l l a s c e l t a ” c o n c l u d e L a L u m i a .