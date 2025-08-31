P e c h i n o , 3 1 a g o . ( A d n k r o n o s ) - I l p r e s i d e n t e r u s s o V l a d i m i r P u t i n è a r r i v a t o a T i a n j i n , p r i m a t a p p a d e l l a s u a v i s i t a d i q u a t t r o g i o r n i i n C i n a , i n v i s t a d e l l ' i m m i n e n t e a p e r t u r a d e l v e r t i c e d e l l ' O r g a n i z z a z i o n e p e r l a C o o p e r a z i o n e d i S h a n g h a i ( S c o ) . I l l e a d e r r u s s o v i s i t e r à l a c i t t à c i n e s e s e t t e n t r i o n a l e e P e c h i n o s u i n v i t o d e l p r e s i d e n t e c i n e s e X i J i n p i n g . " L e r e l a z i o n i e c o n o m i c h e t r a R u s s i a e C i n a h a n n o r a g g i u n t o u n l i v e l l o s e n z a p r e c e d e n t i " , h a d e t t o i e r i P u t i n i n v i s t a d e l l a s u a v i s i t a u f f i c i a l e i n C i n a . U n a g u a r d i a d ' o n o r e h a a c c o l t o P u t i n a l l ' a e r o p o r t o i n t e r n a z i o n a l e d i T i a n j i n B i n h a i . È s t a t o a c c o l t o d a C h e n M i n ' e r , m e m b r o d e l l ' U f f i c i o P o l i t i c o d e l P a r t i t o C o m u n i s t a C i n e s e e s e g r e t a r i o d e l p a r t i t o a T i a n j i n , d a l l ' a m b a s c i a t o r e r u s s o a P e c h i n o I g o r M o r g u l o v e d a a l t i f u n z i o n a r i d i p l o m a t i c i r u s s i . I l v e r t i c e d e l l a S h a n g h a i C o o p e r a t i o n O r g a n i z a t i o n a v r à i n i z i o s t a s e r a , p r e s s o i l M e i j i a n g C o n v e n t i o n a n d E x h i b i t i o n C e n t e r d i T i a n j i n . D o p o u n a c e r i m o n i a d i b e n v e n u t o e u n a s e s s i o n e f o t o g r a f i c a , i l e a d e r p a r t e c i p e r a n n o a u n r i c e v i m e n t o e a u n c o n c e r t o . P u t i n d u r a n t e q u e s t o v i a g g i o v e d r à p e r l a p r i m a v o l t a i l l e a d e r c i n e s e d a l l ' i n c o n t r o d i d u e s e t t i m a n e f a c o n D o n a l d T r u m p i n A l a s k a . I l p r e s i d e n t e c i n e s e X i J i n p i n g h a r i u n i t o i l e a d e r d i I r a n , T u r c h i a , R u s s i a e I n d i a , i n s i e m e a p e r s o n a l i t à p r o v e n i e n t i d a c i r c a 2 0 P a e s i e u r a s i a t i c i , p e r u n v e r t i c e v o l t o a p o r r e l a C i n a a l c e n t r o d e l l e r e l a z i o n i r e g i o n a l i . I l s u m m i t d e l l ' O r g a n i z z a z i o n e p e r l a c o o p e r a z i o n e d i S h a n g h a i ( S c o ) s i t e r r à d a o g g i f i n o a l u n e d ì , p o c h i g i o r n i p r i m a d i u n a g r a n d e p a r a t a m i l i t a r e n e l l a c a p i t a l e P e c h i n o p e r c e l e b r a r e g l i 8 0 a n n i d a l l a f i n e d e l l a S e c o n d a g u e r r a m o n d i a l e . L o S c o c o m p r e n d e C i n a , I n d i a , R u s s i a , P a k i s t a n , I r a n , K a z a k i s t a n , K i r g h i z i s t a n , T a g i k i s t a n , U z b e k i s t a n e B i e l o r u s s i a , c o n a l t r i 1 6 p a e s i a f f i l i a t i c o m e o s s e r v a t o r i o " p a r t n e r d e l d i a l o g o " . O l t r e 2 0 l e a d e r , t r a c u i i l p r e s i d e n t e i r a n i a n o M a s o u d P e z e s h k i a n e i l s u o o m o l o g o t u r c o R e c e p T a y y i p E r d o g a n , p a r t e c i p a n o a l p i ù g r a n d e i n c o n t r o d e l b l o c c o d a l l a s u a f o n d a z i o n e n e l 2 0 0 1 . C i n a e R u s s i a h a n n o t a l v o l t a p r o m o s s o l o S c o c o m e a l t e r n a t i v a a l l ' a l l e a n z a m i l i t a r e N a t o . I l v e r t i c e d i q u e s t ' a n n o è i l p r i m o d a q u a n d o i l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p è t o r n a t o a l l a C a s a B i a n c a . S i p r e v e d e c h e P u t i n t e r r à d o m a n i c o l l o q u i c o n E r d o g a n e P e z e s h k i a n r i s p e t t i v a m e n t e s u l c o n f l i t t o i n U c r a i n a e s u l p r o g r a m m a n u c l e a r e d i T e h e r a n . M o l t i d e i l e a d e r r i u n i t i s a r a n n o a P e c h i n o m e r c o l e d ì p e r a s s i s t e r e a l l a p a r a t a m i l i t a r e , a l l a q u a l e p a r t e c i p e r à a n c h e i l l e a d e r n o r d c o r e a n o K i m J o n g U n . U n ' o c c a s i o n e p e r X i p e r f a r s f i l a r e l e p i ù m o d e r n e d o t a z i o n i d e i m i l i t a r i c i n e s i . M a a n c h e p e r c o n f e r m a r e l ' a m i c i z i a " s e n z a l i m i t i " t r a M o s c a e P e c h i n o , c h e n o n h a m a i c o n d a n n a t o e s p l i c i t a m e n t e l ' i n v a s i o n e r u s s a d e l l ' U c r a i n a e a n z i h a r a f f o r z a t o i r a p p o r t i c o n M o s c a . " I c i n e s i s a n n o d i a v e r e l a R u s s i a i n t a s c a p i ù d i q u a n t o n o n f o s s e p r i m a d e l l a g u e r r a e c a p i s c o n o a n c h e c h e è i m p o s s i b i l e p e r l ' o s s e s s i o n e d i P u t i n c o n l ' U c r a i n a u n a n o r m a l i z z a z i o n e d e i r a p p o r t i t r a l a R u s s i a e l ' O c c i e n t e n e l s u o i n s i e m e " , o s s e r v a A l e x a n d e r G a b u e v , d i r e t t o r e d i C a r n e g i e R u s s i a E u r a s i a C e n t e r a B e r l i n o , e s p e r t o d i r e l a z i o n i t r a C i n a e R u s s i a c i t a t o d a l W a l l S t r e e t J o u r n a l . D i f f i c i l m e n t e , s o t t o l i n e a i l W s j , d a l s u m m i t d e l l a S c o u s c i r à q u a l c o s a d i c o n c r e t o , m a a c o n t a r e s a r a n n o l e i m m a g i n i c h e a r r i v e r a n n o d a l l a C i n a , d o v e i l e a d e r s i a f f r e t t a n o m e n t r e T r u m p ' i n f a s t i d i s c e ' a l l e a t i e p a r t n e r d i W a s h i n g t o n , i n A s i a i n p a r t i c o l a r e , c o n i d a z i . L ' I n d i a p e r p r i m a , n e l m i r i n o p e r l o ' s h o p p i n g ' d i p e t r o l i o r u s s o , d o p o c h e p e r a n n i g l i U s a l ' h a n n o c o n s i d e r a t a c e n t r a l e p e r c o n t e n e r e l a R e p u b b l i c a P o p o l a r e c h e h a i n v e c e ' s t r a p p a t o ' u n a p r o r o g a f i n o a n o v e m b r e n e l l a g u e r r a d i d a z i e c o n t r o d a z i c o n g l i S t a t i U n i t i . C o s ì i l c o n f l i t t o i n U c r a i n a s t a r e b b e a n c h e i n d i r e t t a m e n t e a v v i c i n a n d o i d u e g i g a n t i a s i a t i c i , p u r s e r e s t a n o l a c a u t e l a , i l ' d o s s i e r P a k i s t a n ' , e t e r n o r i v a l e d e l l ' I n d i a , l e a m b i z i o n i p e r l ' i n f l u e n z a n e l l ' O c e a n o I n d i a n o , i l d i t o p u n t a t o d i P e c h i n o c o n t r o i l Q u a d , c h e r i u n i s c e S t a t i U n i t i , A u s t r a l i a G i a p p o n e e I n d i a , e u n a d i s p u t a a n n o s a c o m e q u e l l a a l c o n f i n e , l u n g o 3 . 5 0 0 c h i l o m e t r i . " G l i S t a t i U n i t i s t a n n o a i u t a n d o l a C i n a a d a c c r e s c e r e l a s u a i n f l u e n z a a l i v e l l o g l o b a l e . L a C i n a p o t r e b b e ' s e n t i r e ' i d a z i a l i v e l l o e c o n o m i c o , m a a l i v e l l o p o l i t i c o s t a c o n q u i s t a n d o s i m p a t i e e p i ù s o s t e g n o d a a l t r i P a e s i , n o n s o l o n e l S u d G l o b a l e " , è l ' a n a l i s i d i X i n b o W u d e l l ' I s t i t u t o d i s t u d i i n t e r n a z i o n a l i d e l l a F u d a n U n i v e r s i t y d i S h a n g h a i , c i t a t o d a l W s j . E , o s s e r v a V i c t o r G a o , e x d i p l o m a t i c o c i n e s e o g g i a c a p o d e l t h i n k t a n k d i P e c h i n o C e n t e r f o r C h i n a a n d G l o b a l i z a t i o n c i t a t o d a l g i o r n a l e , " c o n T r u m p g l i S t a t i U n i t i s t a n n o l a n c i a n d o u n a r i v o l u z i o n e d o p o l ' a l t r a " , m a " i c i n e s i c o n o s c o n o b e n e l e r i v o l u z i o n i e s a p p i a m o c h e è m e g l i o e s s e r n e c o n s a p e v o l i d e l l e c o n s e g u e n z e p r i m a d i a v v i a r n e u n a " .