R o m a , 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ R i n g r a z i o M i c h e l e E m i l i a n o p e r e s s e r s i m e s s o c o n g e n e r o s i t à a d i s p o s i z i o n e d e l p a r t i t o e p e r a v e r d e c i s o d i n o n c a n d i d a r s i a l l e p r o s s i m e r e g i o n a l i " . L o d i c h i a r a l a s e g r e t a r i a d e l P d E l l y S c h l e i n . " C o n t i n u e r à a d a r e u n c o n t r i b u t o i m p r e s c i n d i b i l e a l l a c o s t r u z i o n e d e l f u t u r o d e l l a R e g i o n e , e s s e n d o s t a t o p r o t a g o n i s t a i n q u e s t i d i e c i a n n i d a P r e s i d e n t e d i u n a f a s e d i s t r a o r d i n a r i o s v i l u p p o e i n n o v a z i o n e i n P u g l i a . T u t t o i l P a r t i t o D e m o c r a t i c o g l i è r i c o n o s c e n t e p e r i l g r a n d e s e r v i z i o s v o l t o p e r l a c o m u n i t à e s i a m o c e r t i c h e l a s u a c o m p e t e n z a c o n t i n u e r à a e s s e r e u n a r i s o r s a i m p o r t a n t e p e r n o i , b e n o l t r e i c o n f i n i d e l l a R e g i o n e c h e h a g u i d a t o i n q u e s t i a n n i " . " C i a i u t e r à a n c h e a s c r i v e r e u n a p a g i n a n u o v a n e l f u t u r o d e l l a P u g l i a a c c a n t o a l l a c o a l i z i o n e p r o g r e s s i s t a c h e s t i a m o c o s t r u e n d o e a l l a c a n d i d a t u r a p i ù c o m p e t i t i v a c h e p o s s i a m o m e t t e r e a d i s p o s i z i o n e : q u e l l a d i A n t o n i o D e c a r o , c h e h a g i à d i m o s t r a t o a B a r i l e s u e g r a n d i d o t i a m m i n i s t r a t i v e " .