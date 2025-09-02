R o m a , 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - D e l l e d u e c o n d i z i o n i p o s t e d a A n t o n i o D e c a r o p e r c a n d i d a r s i a l l a p r e s i d e n z a d e l l a r e g i o n e P u g l i a , u n a è v e n u t a m e n o . I e r i F r a n c e s c o B o c c i a è s t a t o a c a s a d i M i c h e l e E m i l i a n o a B a r i . L ' e n n e s i m o i n c o n t r o , l ' u l t i m o d i u n a s e r i e . I l p i ù d i f f i c i l e m a q u e l l o r i s o l u t i v o , a q u a n t o p a r e . I l p r e s i d e n t e u s c e n t e a v r e b b e a c c o n s e n t i t o a l p a s s o i n d i e t r o , n o n s i r i c a n d i d e r à a l l e p r o s s i m e r e g i o n a l i . P e r l u i p o t r e b b e e s s e r c i u n r u o l o d a a s s e s s o r e ( " m a a M i c h e l e n o n i n t e r e s s a " , d i c o n o i s u o i ) o p i ù p r o b a b i l m e n t e d a p a r l a m e n t a r e . D u n q u e a l m e n o u n a p a r t e d e l p r o b l e m a , q u e l l a t u t t a i n t e r n a a l P d , s a r e b b e s t a t a r i s o l t a . L ' a l t r a , o v v e r o l a r i c h i e s t a d i D e c a r o c h e a n c h e N i c h i V e n d o l a n o n s i c a n d i d i , q u e l l a n o . " D o p o i l p a s s o i n d i e t r o d i E m i l i a n o , l o f a r à a n c h e d i V e n d o l a ? N o , è A v s a f a r e l e s u e l i s t e " , t a g l i a c o r t o A n g e l o B o n e l l i . S u l n o d o V e n d o l a , l a p a l l a è o r a n e l l e m a n i d e l l ' e x - s i n d a c o d i B a r i . " I l n o s t r o l a v o r o è f i n i t o " , s i d i c e t r a i d e m . V e n e r d ì D e c a r o s a r à c o n E l l y S c h l e i n s u l p a l c o d e l l a f e s t a d e l P d p u g l i e s e a B i s c e g l i e . U n a t a v o l a ' a p p a r e c c h i a t a ' p e r u f f i c i a l i z z a r e l a c a n d i d a t u r a . M a n c a n o t r e g i o r n i . T r e g i o r n i p e r l ' e u r o p a r l a m e n t a r e ' m i s t e r 5 0 0 m i l a p r e f e r e n z e ' p e r g e s t i r e l a q u e s t i o n e c o n A v s e V e n d o l a e p r e n d e r e u n a d e c i s i o n e . D a p a r t e d e l P d i l s o s t e g n o a D e c a r o è p i e n o m a c o n u n a ' r e g o l a d ' i n g a g g i o ' p r e c i s a : l ' u n i t à d e l l a c o a l i z i o n e . Q u e l l a n o n s i t o c c a . D o p o i l p a l c o d i B i s c e g l i e , D e c a r o è a t t e s o d o m e n i c a a l l a f e s t a n a z i o n a l e d e l P d a R e g g i o E m i l i a e c o n l u i c i s a r à u n a l t r o c a n d i d a t o i n p e c t o r e , R o b e r t o F i c o . I n C a m p a n i a i l q u a d r o v a o r m a i c o m p o n e n d o s i . P r o p r i o o g g i P i e r o D e L u c a h a u f f i c i a l i z z a t o l a c o r s a p e r l a s e g r e t e r i a d e l P d c a m p a n o . U n o d e i p u n t i a l c e n t r o d e l l e t r a t t a t i v e i n v i s t a d e l l e r e g i o n a l i . " S t o p o r t a n d o a v a n t i e c o m p l e t a n d o i n q u e s t e o r e u n l a v o r o d i c o n f r o n t o c o n i r i f e r i m e n t i p o l i t i c i e i s t i t u z i o n a l i i n v i s t a d e l l a p r e s e n t a z i o n e d e l l a c a n d i d a t u r a d o m a n i a s e g r e t a r i o r e g i o n a l e d e l P d C a m p a n i a . S i a m o p r o n t i a c o n f r o n t a r c i c o n t u t t e l e f o r z e d e l l a c o a l i z i o n e p r o g r e s s i s t a e R o b e r t o F i c o p e r c o s t r u i r e u n p r o g r a m m a c o n d i v i s o " , s i l e g g e i n u n a n o t a d i P i e r o D e L u c a . T u t t a v i a a n c h e o g g i V i c e n z o D e L u c a n o n h a n a s c o s t o l o s c e t t i c i s m o v e r s o l ' e s p o n e n t e M 5 S : " I o n o n o s t a c o l e r ò i n u n n u l l a l a r e a l i z z a z i o n e d i u n a c o a l i z i o n e p r o g r e s s i s t a , m a n o n r i n u n c i o a l l a r a g i o n e c r i t i c a . F e r m o r e s t a n d o c h e n e s s u n o d i n o i p o n e v e t i p e r s o n a l i , è r a g i o n e v o l e d o m a n d a r s i s e è l a s c e l t a m i g l i o r e , q u e l l a d i i m p e g n a r e n e l g o v e r n o d e l l a r e g i o n e p i ù d i f f i c i l e d ' I t a l i a u n e s p o n e n t e p o l i t i c o c h e n o n h a m a i a m m i n i s t r a t o n u l l a " .