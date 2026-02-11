R o m a , 1 1 f e b . - ( A d n k r o n o s ) - " I l p o r t o d i C i v i t a v e c c h i a g i o c a u n r u o l o f o n d a m e n t a l e i n q u e s t o p e r c o r s o , p e r m o t i v i d i g i u r i s d i z i o n e , p e r i t e r r e n i c o i n v o l t i e p e r l a v o l o n t à a s s o l u t a d i d a r e s u p p o r t o a f f i n c h é u n ’ i n t e r a c o m u n i t à p o s s a c r e s c e r e e c o g l i e r e q u e s t a o p p o r t u n i t à " . C o s ì R a f f a e l e L a t r o f a , p r e s i d e n t e d e l l ’ A d S P d e l M a r T i r r e n o C e n t r o S e t t e n t r i o n a l e , h a r i b a d i t o l a c e n t r a l i t à d e l l o s c a l o n e l p r o c e s s o d i r e i n d u s t r i a l i z z a z i o n e d e l t e r r i t o r i o , i n o c c a s i o n e d e i p r i m i i n c o n t r i u f f i c i a l i a C i v i t a v e c c h i a c o n R o b e r t a A n g e l i l l i , v i c e p r e s i d e n t e R e g i o n e L a z i o . “ S i t r a t t a d i u n p a s s a g g i o i m p o r t a n t e n o n s o l o p e r l a c i t t à e p e r i l p o r t o , m a p e r l ’ i n t e r a r e g i o n e . A b b i a m o d e d i c a t o i n o s t r i p r i m i s e i m e s i a r i m e t t e r e i n m o t o u n a p r o c e d u r a c h e e r a f e r m a d a c i r c a d u e a n n i : l ’ a p p r o v a z i o n e d e l D o c u m e n t o d i P r o g r a m m a z i o n e d i S i s t e m a S t r a t e g i c o ” , h a s p i e g a t o L a t r o f a . S i t r a t t a d e l l o s t r u m e n t o p r e v i s t o d a l l a n o r m a t i v a v i g e n t e c o m e p r i m o a t t o f o n d a m e n t a l e p e r l a p i a n i f i c a z i o n e d e l l e d e s t i n a z i o n i d ’ u s o , a r t i c o l a t e t r a a m b i t o p o r t u a l e , r e t r o p o r t u a l e e z o n a d i i n t e r a z i o n e p o r t o - c i t t à . " I l 5 f e b b r a i o a b b i a m o c h i u s o l ’ u l t i m o i n c o n t r o c o n i l C o m u n e d i C i v i t a v e c c h i a e s i a m o p r o n t i a p o r t a r e i n a d o z i o n e i l d o c u m e n t o a l C o m i t a t o d i g e s t i o n e " . D o p o l ’ a p p r o v a z i o n e f o r m a l e d a p a r t e d e l M i n i s t e r o , l ’ A u t o r i t à p o t r à p a s s a r e a l l a f a s e s u c c e s s i v a , q u e l l a d e i p i a n i r e g o l a t o r i p o r t u a l i . " C o n i p i a n i r e g o l a t o r i m e t t e r e m o n e r o s u b i a n c o l a s t r a t e g i a e l a v i s i o n e d e i n o s t r i t r e p o r t i p e r i p r o s s i m i 1 5 - 2 0 a n n i " .