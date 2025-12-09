Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Anche questanno la Fornero laboliamo lanno prossimo. La Lega non si smentisce: solo propaganda e sacrifici. Quelli inflitti ai cittadini per far quadrare i conti e ottenere i complimenti delle agenzie di rating. Ma sulla pelle degli italiani si consuma lennesimo fallimento. Il sottosegretario Durigon conferma laumento di 3 mesi per la pensione e la cancellazione di opzione donna e quota 103". Così Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera. "La legge di bilancio slitta ancora perché non si mettono daccordo. Le promesse elettorali vanno in scadenza ma non hanno idea di come mantenerle. Hanno preso in giro un paese intero".