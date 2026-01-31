R o m a , 3 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ P r e n d i a m o s u l s e r i o i l r i c o n o s c i m e n t o d a p a r t e d e l l a S e g r e t a r i a E l l y S c h l e i n d e l p l u r a l i s m o c o m e r i c c h e z z a e i d e n t i t à d e l n o s t r o p a r t i t o n e l q u a l e l a v o r a n o i n s i e m e , c o n t r o l a d e s t r a , u n a a m p i a m a g g i o r a n z a e u n a c o r a g g i o s a m i n o r a n z a ” . C o s ì S i m o n a M a l p e z z i , e s p o n e n t e d e i R i f o r m i s t i d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o , a s e g u i t o d e l l e p a r o l e d i S c h l e i n o g g i . “ R i s p e t t o r e c i p r o c o e r i c o n o s c i m e n t o d e l p l u r a l i s m o s i v e d o n o , p e r ò , p o i n e i f a t t i , n e i c o m p o r t a m e n t i , e n o n s o l o n e g l i a u s p i c i ” , s o t t o l i n e a M a l p e z z i . “ P r o p r i o p e r c h è q u e l l a l i n e a , o g g i r i v e n d i c a t a d a l l a s e g r e t a r i a , n o n p u ò n o n n a s c e r e d a l c o n f r o n t o , d a l l a f a t i c a d i u n l a v o r o c o m u n e , a p e r t o , s c h i e t t o , p o s i t i v o , c h e , s o l o , d e f i n i s c e n e l p r o f o n d o c h i s i a m o e c h i v o g l i a m o e s s e r e . D e m o c r a t i c i , s e m p r e . D e m o c r a t i c i , p r i m a d i o g n i c o s a ” , c o n c l u d e l a s e n a t r i c e , e s p o n e n t e d e i R i f o r m i s t i d e l P d .