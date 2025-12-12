R o m a , 1 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " S t a a v v e n e n d o l o s m a n t e l l a m e n t o , a v o l t e d e m o c r a t i c a m e n t e l e g i t t i m a t o , d e l l a d e m o c r a z i a n e l m o n d o " . Q u e s t a " r e g r e s s i o n e n o n d e v e s o l o a l l a r m a r c i , m a c i c o s t r i n g e a r e a g i r e . A b b i a m o m o l t i m e z z i p e r d i f e n d e r e l a d e m o c r a z i a : i l p i ù p o t e n t e r i m a n e q u e l l o d i m e t t e r s i a l l ' o p e r a " . L o s c r i v e G r a z i a n o D e l r i o s u l b l o g - o n l i n e d a o g g i - d e l l ' a s s o c i a z i o n e C o m u n i t à d e m o c r a t i c a , i n s i e m e a i c o n t r i b u t i d e g l i e x - p a r l a m e n t a r i d e m S t e f a n o L e p r i e S i l v i a C o s t a , d e l l ' e c o n o m i s t a L e o n a r d o B e c c h e t t i t r a g l i a l t r i . " D i f r o n t e a g l i s c o n v o l g i m e n t i e a l r i t o r n o d e l l e g u e r r e c r e s c e u n s e n s o d i i m p o t e n z a n e i c i t t a d i n i . E n e l f r a t t e m p o , i p o t e n t i d e l l a T e r r a s i a l l e n a n o n e l l o s m a n t e l l a r e l e r e g o l e d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e : q u e i c o n f i n i c h e a v e v a n o g a r a n t i t o , i n b u o n a p a r t e d e l m o n d o , l a F o r z a d e l l a L e g g e c o n t r o l a L e g g e d e l l a F o r z a " , s c r i v e D e l r i o . " S t a a v v e n e n d o l o s m a n t e l l a m e n t o , a v o l t e d e m o c r a t i c a m e n t e l e g i t t i m a t o , d e l l a d e m o c r a z i a n e l m o n d o , e l a r a p i d a e d i f i c a z i o n e d i u n a f o r m a d i g o v e r n o l i b e r t a r i o - c a p i t a l i s t a , a m m i n i s t r a t a t e c n o c r a t i c a m e n t e . Q u e s t a r e g r e s s i o n e n o n d e v e s o l o a l l a r m a r c i , m a c i c o s t r i n g e a r e a g i r e , p e r d i f e n d e r e l a n o s t r a l i b e r t à i n s i d i a t a , o r a p u r e d a l l e n u o v e t e c n o l o g i e . A b b i a m o m o l t i m e z z i p e r d i f e n d e r e l a d e m o c r a z i a : i l p i ù p o t e n t e r i m a n e q u e l l o d i m e t t e r s i a l l ' o p e r a , d i n o n r i n u n c i a r e , d i a v e r e i l c o r a g g i o d i i m p e g n a r s i p e r u n a b u o n a c a u s a . D i p r e n d e r e p a r o l a n e l l o s p a z i o p u b b l i c o , n e i n o s t r i q u a r t i e r i e n e l l e n o s t r e c o m u n i t à l o c a l i e n a z i o n a l i , p e r p r o p o r r e s g u a r d i n u o v i . P e r c o s t r u i r e a m i c i z i a s o c i a l e e c i v i l e " . " È u r g e n t e p r o p o r r e u n ' e c o l o g i a i n t e g r a l e c a p a c e d i r e c u p e r a r e l a d i m e n s i o n e u m a n a e c o m u n i t a r i a d e l l a v i t a . B i s o g n a c o l l e g a r s i a l l e t a n t e e s p e r i e n z e c h e g i à s i m u o v o n o i n q u e s t a d i r e z i o n e e o f f r i r e s p e r a n z a a c h i s o g n a u n p r o g r e s s o p i ù u m a n o . P e r r i p a r t i r e s e r v o n o u n n u o v o s o g n o , n u o v e f o r z e e u n ' i d e o l o g i a n u o v a , m i t e e s o l i d a " . S o t t o l i n e a a n c o r a D e l r i o : " N e l m o n d o , I t a l i a c o m p r e s a , s t i a m o p e r d e n d o i l c o n t r i b u t o s p e c i f i c o d a t o d a i c r i s t i a n i d e l D o p o g u e r r a , c h e l o t t a r o n o p e r c h é c i f o s s e u n o s p a z i o d i l a i c i t à d e n t r o l o S t a t o e d e n t r o l a p o l i t i c a . L a p o l i t i c a n o n è s o l o t e c n i c a , m a i n f r a s t r u t t u r a m o r a l e . C h i d i c e c h e l ' o d i o p e r l ' a v v e r s a r i o p o l i t i c o o p e r l o s t r a n i e r o s i a l e g i t t i m o v a s m a s c h e r a t o : i l c r i s t i a n e s i m o i n c l u d e , è a t t e n z i o n e a i p i ù d e b o l i , n o n c o n s i d e r a n e s s u n o v i t t i m a i r r e v e r s i b i l e d e l l a s t o r i a . E b i s o g n a d i f e n d e r e a l c u n i p r i n c i p i n o n n e g o z i a b i l i . I l p r i m o : l a r e l i g i o n e , c h e è i l l e g a m e c o m u n i t a r i o p e r e c c e l l e n z a , n o n p u ò e s s e r e m e s s a a s e r v i z i o d i u n p r o g e t t o p o l i t i c o - r e l i g i o s o , c o m e a c c a d d e n e g l i a n n i ' 3 0 , q u a n d o l e p a r o l e d i M u s s o l i n i e H i t l e r d i v e n t a v a n o r i t i e g l i s l o g a n u n a f e d e . I l s e c o n d o : l e i s t i t u z i o n i s o p r a v v i v o n o a i p a r t i t i e n o n s o n o p r o p r i e t à d i c h i v i n c e l e e l e z i o n i " .