R o m a , 1 s e t . ( A d n k r o n o s ) - L a F e s t a n a z i o n a l e d e l l ’ U n i t à p r e n d e i l v i a d o m a n i , m a r t e d ì 2 s e t t e m b r e , a R e g g i o E m i l i a , p r e s s o l o s p a z i o I r e n G r e e n P a r k . A l l e 1 8 . 3 0 , a i n a u g u r a r e l a F e s t a , p r e s s o l a S a l a N i l d e I o t t i , s a r a n n o M a s s i m o G a z z a , M a r c o M a s s a r i , L a u r a A r d u i n i , R o b e r t a M o r i e I g o r T a r u f f i . S e m p r e n e l l a S a l a N i l d e I o t t i , a l l e 1 9 . 4 5 , c i s a r à l ’ i n a u g u r a z i o n e d e l l a M o s t r a – 1 9 4 5 - 2 0 2 5 O t t a n t a a n n i d i F e s t e d e l l ’ U n i t à . F r a m m e n t i d i u n r o m a n z o p o p o l a r e , t r a s t o r i a e m e m o r i a , c o n I g o r T a r u f f i , D u m a s I o r i , L o r e n z o C a p i t a n i . A s e g u i r e , a l l e 2 0 . 0 0 , i l d i b a t t i t o “ L ’ u n i t à d e l l e d o n n e ” , c o n R o b e r t a M o r i , S e s a A m i c i , L a u r a A r d u i n i , V a l e r i a F e d e l i , A n t o n e l l a I n c e r t i , A l b e r t i n a S o l i a n i . M o d e r a R o b e r t a S e r d o z . C h i u d e l a g i o r n a t a u n m o n o l o g o d i N i c h i V e n d o l a c h e , a l l e 2 1 , r i c o r d e r à P i e r P a o l o P a s o l i n i .