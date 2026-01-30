R o m a , 3 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " C i s o n o a n c o r a t a n t e d o m a n d e s e n z a r i s p o s t a " . S o n o p a s s a t i o t t o a n n i d a l l a m o r t e d i P a m e l a M a s t r o p i e t r o - l a 1 8 e n n e r o m a n a c h e , d o p o e s s e r s i a l l o n t a n a t a d a u n a c o m u n i t à i n p r o v i n c i a d i M a c e r a t a , f u v i o l e n t a t a , u c c i s a e f a t t a a p e z z i i l 3 0 g e n n a i o 2 0 1 8 - e l a m a m m a A l e s s a n d r a V e r n i c o n t i n u a l a s u a b a t t a g l i a : " N o n s m e t t e r ò - a f f e r m a a l l ' A d n k r o n o s - d i c e r c a r e v e r i t à e g i u s t i z i a p e r m i a f i g l i a " . N e l g e n n a i o d e l l o s c o r s o a n n o l a C o r t e d i C a s s a z i o n e , r e s p i n g e n d o u n r i c o r s o s t r a o r d i n a r i o p r e s e n t a t o d a l l a d i f e s a d e l l ' i m p u t a t o , h a r e s o d e f i n i t i v a l a c o n d a n n a a l l ' e r g a s t o l o p e r I n n o c e n t O s e g h a l e . N o n o s t a n t e i n s e d e g i u d i z i a r i a n o n s i a n o e m e r s e a l t r e r e s p o n s a b i l i t à n é c o m p l i c i t à , l a f a m i g l i a d i P a m e l a è d a s e m p r e c o n v i n t a c h e l ' u o m o n o n a b b i a f a t t o t u t t o d a s o l o e c o n t i n u a a c h i e d e r s i c o s a c i s i a d a v v e r o d i e t r o a l l o s c e m p i o s u l c o r p o d e l l a 1 8 e n n e , c h e f u s m e m b r a t o e i r e s t i r i t r o v a t i i n d u e t r o l l e y s u l c i g l i o d i u n a s t r a d a : " C i s o n o a n c o r a t a n t e d o m a n d e s e n z a r i s p o s t a - a f f e r m a a l l ' A d n k r o n o s A l e s s a n d r a V e r n i - P e r q u a n t o r i g u a r d a O s e g h a l e n o n s i s a r e b b e n e a n c h e d o v u t i a r r i v a r e a f a r e t r e C a s s a z i o n i ( n e l c o r s o d e l l a v i c e n d a c i f u u n a p p e l l o b i s s u l l a v i o l e n z a s e s s u a l e e p o i l a p r o n u n c i a s u l r i c o r s o s t r a o r d i n a r i o n d r ) v i s t a l ' e v i d e n z a d e l m a r t i r i o d i P a m e l a " . " A d o g g i , n o n o s t a n t e g l i a p p e l l i a l l e i s t i t u z i o n i , i c o m p l i c i d i O s e g h a l e s o n o l i b e r i d i d e l i n q u e r e e d i c o m m e t t e r e v i o l e n z e a t r o c i a d a l t r e p e r s o n e e n e s s u n o f a o v u o l e f a r e n u l l a " , è c o n v i n t a l a m a m m a d e l l a r a g a z z a . A l e s s a n d r a V e r n i , l o s c o r s o a n n o , i l 7 m a r z o , h a v o l u t o i n c o n t r a r e l ' u o m o i n c a r c e r e . O l t r e q u a t t r o o r e d i c o l l o q u i o c h e , s p i e g ò s u b i t o d o p o , d o v e v a n o s e r v i r e a g u a r d a r e O s e g h a l e n e g l i o c c h i , d i r g l i t u t t o i l d o l o r e c h e a v e v a p r o v o c a t o , m a a n c h e a c h i e d e r g l i d i r a c c o n t a r e t u t t a l a v e r i t à s u q u e l g i o r n o . " N o n h o a v u t o p i ù c o n t a t t i c o n O s e g h a l e " , r a c c o n t a A l e s s a n d r a V e r n i a q u a s i u n a n n o d a q u e l f a c c i a a f a c c i a a g g i u n g e n d o : " S t o c e r c a n d o p e r ò d i p r e n d e r e c o n t a t t i c o n l a s u a f a m i g l i a s i a i n N i g e r i a e s i a q u i a M a c e r a t a " a l l a r i c e r c a d i a l t r i e l e m e n t i s u q u a n d o a c c a d u t o . " P a m e l a - r i c o r d a l a m a m m a - e r a u n a r a g a z z a s o l a r e e p i e n a d i v i t a , s e n s i b i l e e m o l t o a l t r u i s t a , t a n t o c h e n o n s i t i r a v a m a i i n d i e t r o s e b i s o g n a v a a i u t a r e q u a l c u n o " . O g g i A l e s s a n d r a V e r n i , p e r l a p r i m a v o l t a n e l g i o r n o d e l l ' a n n i v e r s a r i o , h a v o l u t o r i c o r d a r e l a f i g l i a a n d a n d o a M a c e r a t a " n o n s o l o c o m e m a d r e , m a c o m e t e s t i m o n e d i u n d o l o r e e d i u n a m o r e c h e n o n p o s s o n o e s s e r e s e p p e l l i t i d a l s i l e n z i o e d a l l a p a u r a . P a m e l a v i v e e f i n c h é a v r ò f i a t o , n o n s m e t t e r ò d i c e r c a r e v e r i t à e g i u s t i z i a p e r m i a f i g l i a " . E p r o p r i o i n m e m o r i a d e l l a r a g a z z a è n a t a l ' A s s o c i a z i o n e P a m e l a M a s t r o p i e t r o O d v : " L ’ a s s o c i a z i o n e s i i m p e g n a a o n o r a r e l a v i t a , r i c r e a n d o l ’ a r m o n i a e l ’ i n t r o s p e z i o n e n e c e s s a r i e p e r i l n o s t r o c a m m i n o - s o t t o l i n e a A l e s s a n d r a V e r n i - G r a z i e a s t r u m e n t i s e m p l i c i e d e s s e n z i a l i c o m e , a d e s e m p i o , l ’ a s c o l t o , l ’ a i u t o , l a s o c i a l i z z a z i o n e e i l r i s p e t t o , v o g l i a m o p r o m u o v e r e u n c a m b i a m e n t o p o s i t i v o p e r o g n u n o d i n o i . I n t e n d i a m o u t i l i z z a r e a p p r o c c i c r e a t i v i e t e r a p e u t i c i , c o m e l a n a t u r a , g l i a n i m a l i , l ’ a r t e t e r a p i a , l a m u s i c o t e r a p i a , i l t e a t r o e a l t r i s t r u m e n t i c h e a i u t a n o a e s p l o r a r e l e p r o p r i e e m o z i o n i d a n d o s p u n t i s u l g e s t i r e l e p r o p r i e e m o z i o n i , l e p a u r e , i t r a u m i , m a a n c h e s p u n t i p e r c r e a r e , p e r c a m b i a r e e p e r r e a l i z z a r e i p r o p r i s o g n i . V o g l i a m o o f f r i r e l ’ a i u t o d i p s i c o t e r a p e u t i p r o f e s s i o n i s t i , c r e a n d o u n o s p a z i o s i c u r o e a c c o g l i e n t e d o v e r i c e v e r e a i u t o e s u p p o r t o p s i c o l o g i c o " . N e l s o l c o d i q u e s t o i m p e g n o l a m a d r e d i P a m e l a r a c c o n t a u n ' i n i z i a t i v a i d e a t a e p r o m o s s a d a l l ’ a s s o c i a z i o n e A l g a x i a a M a c e r a t a p r o p r i o i n m e m o r i a d i P a m e l a a o t t o a n n i d a l l a m o r t e : l a r e a l i z z a z i o n e d e l " S e n t i e r o d e l l a l u c e " c h e , n e i p r o p o s i t i d e i p r o m o t o r i , r a p p r e s e n t a u n " a t t o c o n c r e t o d i r i g e n e r a z i o n e a m b i e n t a l e e s o c i a l e " . ( d i S a r a D i S c i u l l o )