R o m a , 3 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - È o n l i n e l a p r i m a p u n t a t a d i ' A m a z i n g - I d e e e b u o n e p r a t i c h e p e r u n a c i t t à s o s t e n i b i l e ' , i l p o d c a s t r e a l i z z a t o d a A m a e A d n k r o n o s p e r u n a v i t a p i ù g r e e n . I l p r i m o e p i s o d i o d e l l a s e r i e è d e d i c a t a a U c r o n i a , i l c e n t r o d e l l a r i v o l u z i o n e d i g i t a l e c h e r i g u a r d a i l c i c l o d e i r i f i u t i d e l l a C a p i t a l e . U n p r o g e t t o i n g r a d o d i m a p p a r e c o s t a n t e m e n t e t u t t e l e a t t i v i t à d i i g i e n e u r b a n a g r a z i e a d u n f l u s s o i n i n t e r r o t t o d i i n f o r m a z i o n i e d a t i . L ' o s p i t e d e l p r i m o e p i s o d i o è i l d i r e t t o r e d e l l a d i v i s i o n e a m b i e n t e d i A m a , S i m o n e P r o i e t t i , c h e d i a l o g h e r à i n s i e m e a l v i c e d i r e t t o r e d e l l ' A d n k r o n o s G i o r g i o R u t e l l i e a l l ' h o s t d e l p o d c a s t , L o r e n z o C a p e z z u o l i R a n c h i . O g n i e p i s o d i o a f f r o n t e r à u n t e m a d i v e r s o r e l a t i v o a l m o n d o c h e c i c i r c o n d a e a l l e a b i t u d i n i m e n o g r e e n : d a l r u o l o d e g l i i m p i a n t i d i t r a t t a m e n t o d e i r i f i u t i a l l ’ i m p a t t o a m b i e n t a l e e s o c i a l e d e l f a s t f a s h i o n , d a l l o s p r e c o a l i m e n t a r e a l l e d i s c a r i c h e a b u s i v e , a l l ’ i m p o r t a n z a e d a l l a c u r a d e l v e r d e p u b b l i c o . A m a z i n g , i d e e e b u o n e p r a t i c h e p e r u n a c i t t à s o s t e n i b i l e è d i s p o n i b i l e s u t u t t e l e p i a t t a f o r m e , s u A d n k r o n o s . c o m e s u A m a r o m a . i t Y T : h t t p s : / / y o u t u . b e / g t g N j B 0 _ X k U ? s i = Q w O A j d 4 Z - B c 9 I Z b 3 Y T M u s i c : h t t p s : / / m u s i c . y o u t u b e . c o m / p l a y l i s t ? l i s t = P L q U A d D 1 O W - 6 x f d c i Y U a K _ w - B J a y A 7 W H 6 f S p o t i f y : h t t p s : / / o p e n . s p o t i f y . c o m / s h o w / 0 0 q K Z U F G D l O W 7 2 5 Z z c h R H N S p r e a k e r : h t t p s : / / w w w . s p r e a k e r . c o m / p o d c a s t / a m a z i n g - - 6 8 2 5 3 0 3 A p p l e P o d c a s t s : h t t p s : / / p o d c a s t s . a p p l e . c o m / u s / p o d c a s t / u - c - r - o - n - i - a - r i f i u t i - 4 - 0 - q u a n d o - l a i - r i v o l u z i o n a - l a / i d 1 8 6 3 4 1 7 8 3 5 ? i = 1 0 0 0 7 4 7 3 3 6 6 9 5 A m a z o n M u s i c / A u d i b l e : h t t p s : / / m u s i c . a m a z o n . c o m / p o d c a s t s / e 7 7 7 1 6 1 c - 8 3 8 8 - 4 6 d 8 - a e e 2 - d c d 1 b 0 8 9 2 6 d 1 P o d c a s t A d n k r o n o s : h t t p s : / / p o d c a s t . a d n k r o n o s . c o m / s h o w / a m a z i n g /