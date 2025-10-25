R o m a , 2 5 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L ' o l i o e x t r a v e r g i n e d i o l i v a ( e v o ) " è i l r e d e l l a d i e t a m e d i t e r r a n e a , è l ' e l e m e n t o c h e p i ù f a l a d i f f e r e n z a r i s p e t t o a l l e d i e t e d e l N o r d E u r o p a i n c u i i l g r a s s o d a c o n d i m e n t o è t r a d i z i o n a l m e n t e i l b u r r o " . E d è a n c h e u n a l i m e n t o c o n m o l t e v i r t ù s a l u t a r i , i n p a r t i c o l a r e , " d i f e n d e i l n o s t r o c u o r e e i l n o s t r o c e r v e l l o " . L o r i c o r d a a l l ' A d n k r o n o s S a l u t e - n e l l a s t a g i o n e d e l l a r a c c o l t a d e l l e o l i v e e d e i f r a n t o i a l l a v o r o - L a u r a R o s s i d i r e t t r i c e d e l R e p a r t o a l i m e n t a z i o n e , n u t r i z i o n e e s a l u t e d e l l ’ I s t i t u t o s u p e r i o r e d i s a n i t à ( I s s ) . L ' e x t r a v e r g i n e d i o l i v a , s u l p i a n o n u t r i z i o n a l e , c o n t i n u a l a r i c e r c a t r i c e " o l t r e a u n p r o f i l o d i a c i d i g r a s s i a l t a m e n t e f a v o r e v o l e p e r l a p r o t e z i o n e c a r d i o v a s c o l a r e - q u i n d i u n e l e v a t o c o n t e n u t o d i a c i d o o l e i c o c h e è u n p r o t e t t o r e s p e c i f i c o d e l l a s a l u t e d i c u o r e e c e r v e l l o - h a l a c a r a t t e r i s t i c a d i m a n t e n e r e i n t a t t e t u t t e l e p r o p r i e t à d e i m i c r o n u t r i e n t i c h e c o n t i e n e : m o l t i p o l i f e n o l i , l a v i t a m i n a E o l t r e a d i v e r s e m o l e c o l e a d a z i o n e a n t i o s s i d a n t e . Q u e s t a è u n a c a r a t t e r i s t i c a s p e c i f i c a p e r c h é l ' o l i o e v o v i e n e p r o d o t t o c o n u n a m e t o d i c a m o l t o p r o t e t t i v a d e l p r o f i l o n u t r i z i o n a l e c h e è n o r m a t a . P a r l i a m o d i u n a s p r e m i t u r a s o l o m e c c a n i c a , s e n z a u s o d i s o l v e n t i , a f r e d d o , q u i n d i a t e m p e r a t u r a c o n t r o l l a t a a l d i s o t t o d e i 2 7 g r a d i " . L ' a l t r a c a r a t t e r i s t i c a d i q u e s t o a l i m e n t o " è u n a b a s s a a c i d i t à , a l d i s o t t o d e l l o 0 , 8 % . T u t t o q u e s t o è r e g o l a t o d a l l a l e g g e : u n p r o d o t t o n o n p u ò e s s e r e d e f i n i t o o l i o e x t r a v e r g i n e d i o l i v a s e n o n h a q u e s t e c a r a t t e r i s t i c h e . S i t r a t t a d i c r i t e r i t e c n o l o g i c i c h e , r i b a d i s c o , g l i p e r m e t t o n o d i m a n t e n e r e i n t a t t o i l c o r r e d o d i m i c r o n u t r i e n t i c h e è d i p e r s é u n a f o r m a d i p r o t e z i o n e p e r l a s a l u t e d e l l ' u o m o " . L ' o l i o a p p e n a u s c i t o d a l f r a n t o i o , i n p a r t i c o l a r e , " h a d e l l e c a r a t t e r i s t i c h e o r g a n o l e t t i c h e s p e c i f i c h e e m i g l i o r i , a n c h e s e p u ò n o n i n c o n t r a r e i l g u s t o d i t u t t i . I l p i z z i c o r e c h e s e n t i a m o n e l l a g o l a , i n f a t t i , è l e g a t o a l l a p r e s e n z a m a g g i o r e d i m o l e c o l e b e n e f i c h e , c h e p o s s o n o a v e r e u n s a p o r e a m a r o g n o l o o f r u t t a t o . G u s t i c h e c o r r i s p o n d o n o n o r m a l m e n t e a l l e c a r a t t e r i s t i c h e c l i m a t i c h e d e l l e a r e e i n c u i l e o l i v e v e n g o n o r a c c o l t e e p r o d o t t e e c h e d a l p u n t o d i v i s t a o r g a n o l e t t i c o d a n n o v a l o r e a l p r o d o t t o " , s o t t o l i n e a R o s s i . I n g e n e r a l e , p e r ò , " s u l p i a n o s t r e t t a m e n t e n u t r i z i o n a l e n o n c i s o n o g r a n d i s s i m e d i f f e r e n z e d i p r o p r i e t à . U n o l i o e v o , d o p o l ' i m b o t t i g l i a m e n t o , h a u n t e r m i n e m i n i m o d i c o n s e r v a z i o n e d i 1 8 m e s i . T e r m i n e i n c u i s i m a n t e n g o n o a b b a s t a n z a l e c a r a t t e r i s t i c h e , s i a d i m a c r o n u t r i e n t i c h e d i m i c r o n u t r i e n t i . M a è c h i a r o c h e u n o l i o - c o m e t u t t i g l i a l i m e n t i - p i ù i n v e c c h i a e p i ù p e r d e s a p o r e , p e r d e f r a g r a n z a , p e r d e g l i a s p e t t i o r g a n o l e t t i c i . M e n t r e d a l p u n t o d i v i s t a n u t r i z i o n a l e n o n c i s o n o g r a n d i d i f f e r e n z e " , c o n c l u d e R o s s i .