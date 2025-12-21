A b u j a , 2 1 d i c . ( A d n k r o n o s / A f p ) - L e a u t o r i t à n i g e r i a n e h a n n o o t t e n u t o i l r i l a s c i o d i 1 3 0 b a m b i n i r a p i t i d a u o m i n i a r m a t i i n u n a s c u o l a c a t t o l i c a a n o v e m b r e . L o h a d i c h i a r a t o u n p o r t a v o c e p r e s i d e n z i a l e , d o p o c h e 1 0 0 e r a n o s t a t i l i b e r a t i a l l ' i n i z i o d i q u e s t o m e s e . " A l t r i 1 3 0 s t u d e n t i r a p i t i n e l l o s t a t o d e l N i g e r s o n o s t a t i r i l a s c i a t i , n e s s u n o è r i m a s t o p r i g i o n i e r o " , h a a f f e r m a t o S u n d a y D a r e i n u n p o s t s u X , a c c o m p a g n a t o d a u n a f o t o d i b a m b i n i s o r r i d e n t i .