R o m a , 1 2 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - S e l u m e t i n i b , i n i b i t o r e o r a l e e s e l e t t i v o d i M e k , è s t a t o a p p r o v a t o n e l l ' U n i o n e e u r o p e a p e r i l t r a t t a m e n t o d e i n e u r o f i b r o m i p l e s s i f o r m i ( P n ) s i n t o m a t i c i e i n o p e r a b i l i i n p a z i e n t i a d u l t i c o n n e u r o f i b r o m a t o s i d i t i p o 1 ( N f 1 ) . L o a n n u n c i a A l e x i o n , A s t r a Z e n e c a R a r e D i s e a s e , s p i e g a n d o c h e i l v i a l i b e r a d e l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a f a s e g u i t o a l p a r e r e p o s i t i v o d e l C o m i t a t o p e r i m e d i c i n a l i p e r u s o u m a n o ( C h m p ) d e l l ' A g e n z i a e u r o p e a d e i m e d i c i n a l i ( E m a ) e d è b a s a t o s u i r i s u l t a t i d e l l o s t u d i o K o m e t , i l p i ù a m p i o e u n i c o s t u d i o i n t e r n a z i o n a l e d i f a s e 3 , c o n t r o l l a t o c o n p l a c e b o , i n q u e s t a p o p o l a z i o n e d i p a z i e n t i . I d a t i s o n o s t a t i p r e s e n t a t i a l C o n g r e s s o a n n u a l e 2 0 2 5 d e l l ' A m e r i c a n S o c i e t y o f C l i n i c a l O n c o l o g y ( A s c o ) e p u b b l i c a t i s u ' T h e L a n c e t ' . L a N f 1 - r i c o r d a l ' a z i e n d a i n u n a n o t a - è u n a m a l a t t i a g e n e t i c a r a r a e p r o g r e s s i v a , s o l i t a m e n t e d i a g n o s t i c a t a n e l l a p r i m a i n f a n z i a , m a c h e s p e s s o p r o g r e d i s c e f i n o a l l ' e t à a d u l t a e p u ò c o l p i r e t u t t i g l i o r g a n i . F i n o a l 5 0 % d e l l e p e r s o n e a f f e t t e d a N f 1 p u ò s v i l u p p a r e u n t i p o d i t u m o r e n o n m a l i g n o c h i a m a t o n e u r o f i b r o m a p l e s s i f o r m e , c h e p u ò c o l p i r e i l c e r v e l l o , i l m i d o l l o s p i n a l e e i n e r v i . I P n p o s s o n o c o m p a r i r e n e l c o r s o d e l l a v i t a e c r e s c e r e f i n o a d i v e n t a r e d i g r a n d i d i m e n s i o n i , c a u s a n d o d o l o r e , d e f o r m i t à e d e b o l e z z a m u s c o l a r e , o l t r e a d a l t r i s i n t o m i d e b i l i t a n t i . " L ' a p p r o v a z i o n e i n E u r o p a d i s e l u m e t i n i b p e r g l i a d u l t i a f f e t t i d a N f 1 c o n P n o f f r e a p a z i e n t i e m e d i c i u n a n u o v a p o s s i b i l i t à d i c u r a , c o n t r i b u e n d o a c o l m a r e l e l a c u n e t e r a p e u t i c h e o l t r e l ' e t à p e d i a t r i c a " , a f f e r m a P i e r r e W o l k e n s t e i n , d i r e t t o r e D i p a r t i m e n t o d i D e r m a t o l o g i a o s p e d a l e H e n r i M o n d o r , A p h p , u n i v e r s i t à d i P a r i g i E s t ( U p e c ) , e c o o r d i n a t o r e n a z i o n a l e d e l l a s p e r i m e n t a z i o n e K o m e t i n E u r o p a . " C o m e d i m o s t r a t o n e l l o s t u d i o d i f a s e 3 K o m e t , l o s t u d i o c l i n i c o i n f a s e a v a n z a t a p i ù s o l i d o c o n d o t t o f i n o r a s u q u e s t o g r u p p o d i p a z i e n t i - s o t t o l i n e a l o s p e c i a l i s t a - g l i a d u l t i t r a t t a t i c o n s e l u m e t i n i b h a n n o r e g i s t r a t o u n a s i g n i f i c a t i v a r i d u z i o n e d e l v o l u m e t u m o r a l e , c o n u n p r o f i l o d i s i c u r e z z a c o e r e n t e c o n i l s u o u s o c o n s o l i d a t o n e i p a z i e n t i p e d i a t r i c i , c o n f e r m a n d o i b e n e f i c i c l i n i c i d i s e l u m e t i n i b s i a p e r g l i a d u l t i d i n u o v a d i a g n o s i s i a p e r q u e l l i i n t r a n s i z i o n e v e r s o l e c u r e d e l l ' e t à a d u l t a " . D i c h i a r a M a r c D u n o y e r , C e o d i A l e x i o n , A s t r a Z e n e c a R a r e D i s e a s e : " L ' a p p r o v a z i o n e d a p a r t e d e l l a C e e s t e n d e i l p o t e n z i a l e t r a s f o r m a t i v o d i s e l u m e t i n i b a g l i a d u l t i a f f e t t i d a N f 1 c o n P n n e l l a r e g i o n e , g a r a n t e n d o c o n t i n u i t à d e l l e c u r e a n c h e i n e t à a d u l t a . Q u e s t o t r a g u a r d o , i n s i e m e a l l a n o s t r a l e a d e r s h i p p i o n i e r i s t i c a n e l p a n o r a m a t e r a p e u t i c o d e l l a N f 1 c o n P n , i n c a r n a i l c o s t a n t e i m p e g n o d i A l e x i o n n e l r i s p o n d e r e a l l e e s i g e n z e i n s o d d i s f a t t e d e l l a c o m u n i t à d e l l e m a l a t t i e r a r e . S i a m o a n s i o s i d i r e n d e r e d i s p o n i b i l e s e l u m e t i n i b i l p r i m a p o s s i b i l e a g l i a d u l t i c h e n e h a n n o b i s o g n o i n t u t t a E u r o p a " . N e l l ' a n a l i s i p r i m a r i a d e l l o s t u d i o - d e t t a g l i a l a n o t a - s e l u m e t i n i b h a m o s t r a t o u n t a s s o d i r i s p o s t a o b i e t t i v a ( O r r ) s t a t i s t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v o d e l 2 0 % r i s p e t t o a l 5 % d e l p l a c e b o a l c i c l o 1 6 . D o p o 1 2 c i c l i , i p a z i e n t i t r a t t a t i c o n p l a c e b o s o n o p a s s a t i a s e l u m e t i n i b e i p a z i e n t i t r a t t a t i c o n s e l u m e t i n i b h a n n o c o n t i n u a t o i l t r a t t a m e n t o p e r a l t r i 1 2 c i c l i . I l p r o f i l o d i s i c u r e z z a d e l f a r m a c o n e l l o s t u d i o K o m e t è r i s u l t a t o c o e r e n t e c o n q u e l l o g i à n o t o e i l s u o u s o c o n s o l i d a t o n e i p a z i e n t i p e d i a t r i c i . S u l l a b a s e d e g l i s t e s s i r i s u l t a t i , s e l u m e t i n i b è s t a t o r e c e n t e m e n t e a p p r o v a t o i n G i a p p o n e e i n a l t r i P a e s i p e r i l t r a t t a m e n t o d i p a z i e n t i a d u l t i c o n N f 1 a f f e t t i d a P n s i n t o m a t i c i e i n o p e r a b i l i . S o n o i n c o r s o u l t e r i o r i r e v i s i o n i r e g o l a t o r i e .