R o m a , 2 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - Q u e l l a d i B e a t r i c e V e n e z i a l T e a t r o L a F e n i c e " n o n è u n a n o m i n a p o l i t i c a , è f a c o l t à d e l s o v r i n t e n d e n t e " f a r l a . L o d i c e F e d e r i c o M o l l i c o n e , p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e C u l t u r a a M o n t e c i t o r i o , r i s p o n d e n d o a u n a d o m a n d a d i R e p o r t , c h e a n d r à i n o n d a s t a s e r a , c h e l o s t e s s o d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a p u b b l i c a s u i s o c i a l s c r i v e n d o : " Q u e s t a s e r a c i s a r à u n a m i a i n t e r v i s t a a R e p o r t s u l l e p r o c e d u r e d i n o m i n a d e l g o v e r n o M e l o n i . A d i f f e r e n z a d i m o l t i a l t r i , h o c o n c e s s o l ' i n t e r v i s t a , p u r n o n c o n d i v i d e n d o i l g i o r n a l i s m o a t e s i c h e q u e s t a t r a s m i s s i o n e r a p p r e s e n t a . V e d i a m o s e v e r r à - a n c o r a u n a v o l t a - s t r u m e n t a l m e n t e m a n i p o l a t o i l m i o p e n s i e r o " . F e d e r i c o M o l l i c o n e s u B e a t r i c e V e n e z i : " E ' u n a b r a v i s s i m a p r o f e s s i o n i s t a e a r t i s t a " I l s o v r i n t e n d e n t e è e s p r e s s i o n e n o s t r a ? " L a d o m a n d a è f a l s a e s b a g l i a t a . P e r c h é n o n è u n a n o m i n a p o l i t i c a , è u n a n o m i n a p r e v i s t a d a l l a l e g g e i t a l i a n a , f a t t a d a u n m i n i s t r o d e l l a R e p u b b l i c a i t a l i a n a , c h e s e g u e l a l e g g e s u l l e f o n d a z i o n i l i r i c o s i n f o n i c h e - p r e c i s a a n c o r a - . E ' f a c o l t à d e l s o v r i n t e n d e n t e n o m i n a r e i l d i r e t t o r e m u s i c a l e " e i l s o v r i n t e n d e n t e " è e s p r e s s i o n e d i u n g o v e r n o e l e t t o d a m i l i o n i d i i t a l i a n i " . " A m m e t t o c h e " l a n o m i n a d i V e n e z i " è e s p r e s s i o n e d e l l a l e g g e i t a l i a n a , a v e t e f a t t o u n g r a n d e s c o o p ! " , i r o n i z z a M o l l i c o n e , c h e p o i d i c e : V e n e z i " è u n a b r a v i s s i m a p r o f e s s i o n i s t a e a r t i s t a " . H a r i c e v u t o i l p r e m i o A t r e j u 2 0 2 1 , " e q u i n d i ? Q u i n d i è d i s c r i m i n a z i o n e ? C ' è u n a l e g g e i n I t a l i a c o n t r o l a d i s c r i m i n a z i o n e p o l i t i c a . L e i s t a f a c e n d o d i s c r i m i n a z i o n e p o l i t i c a . A n c h e s e a v e s s e s i m p a t i a p e r u n g o v e r n o r i s p e t t o a u n a l t r o ? Q u a l è i l p r o b l e m a ? " .